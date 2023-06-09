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国家邮政局：全力做好近期快递服务保障工作

2023年06月09日14:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者李楠桦）据国家邮政局官方微信消息，近期主要电商平台相继开展集中促销，预计在“618”时间节点迎来阶段性业务高峰，并在端午节和学生暑假前后出现新一波购物需求，将带动业务量出现较快增长。为保障行业平稳运行与寄递渠道安全畅通，邮政快递业保通保畅工作领导小组办公室发出通知（以下简称通知），要求各地邮政管理部门和各企业要在总结往年成熟经验基础上，以实现“保畅通、保安全、保平稳”为目标，坚持安全运行与保障质量并重，坚持末端稳定与维护权益并重，全力确保近期行业稳定运行。

通知要求，要制定任务措施，细化责任分工。

一是完善工作机制。各地邮政管理部门和各企业总部要健全工作机制，强化工作的组织、指挥和协调。

二是确保服务畅通。各企业要按照“错峰发货、均衡推进”原则，建立与电商平台的错峰机制，合理安排仓储计划和发货节奏。以全网稳定运营为基本前提，按照实际处理能力，均衡推进邮件快件处理进度，结合自身实际按日细化揽收件量。

三是保障基层权益。各企业总部要认真实施末端派费核算指引，加大末端投入，科学合理制定末端派费标准，优化利益分配机制，切实保障基层网点权益；畅通快递员合理诉求反映渠道，加强恶意申投诉甄别；做好防暑降温工作，及时发放防暑降温用品，保障快递员身体健康和安全。

四是落实安全制度。各企业要加强安全隐患自查自纠，严格落实消防用电、车辆交通、机械操作等安全规章制度，强化传送带堵缝、人车分流整治，巩固邮件快件作业场所“四不”问题专项整治成果，强化分拨中心现场作业秩序整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

五是维护行业稳定。各地邮政管理部门要加强行业运行监测预警，妥善应对突发异常情况，指导各地做好自然灾害等突发事件防范和应急处置。

六是开展行业监测。加强行业运行数据监测、分析和评估，及时发布服务提示。各地邮政管理部门要根据大数据分析，加强对企业指导调度，确保旺季服务稳定畅通。

七是营造良好氛围。充分挖掘工作亮点和行业特色，聚焦行业基层一线辛勤工作、推动消费升级和科技应用成果等方面。

(责编：李楠桦、高雷)
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