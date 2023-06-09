人民网北京6月9日电（王震、实习生王小月）“在华外资企业对中国的营商环境是满意的。”6月9日，国新办就首届中国国际供应链促进博览会筹备情况举行发布会。中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌介绍，今年一季度，中国贸促会对600多家在华外资企业进行了调研，调研发现，受访企业对多项指标的满意度打分都在80%以上，97%的企业对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价为“满意”以上。

任鸿斌表示，今年以来，中国贸促会陆续接待了一大批世界五百强高管和外国商协会负责人来华，在中国贸促会的安排下，他们同相关部门、各地方负责同志和企业进行广泛交流。

“跨国公司来华到访中国贸促会，从某种意义上来说也体现了他们对我们服务外资企业工作的认可。”任鸿斌说，包括马斯克在内的很多外国企业高管和商协会负责人在交谈过程中都对中国经济发展充满信心，表示将继续深耕中国市场。

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