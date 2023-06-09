新华社天津6月7日电（记者王井怀 梁姊）6日晚，漆黑的渤海湾中，一片璀璨聚集在天津港：夜色里，货运卡车依旧一辆接一辆开向港区；星空下，一束束彻夜长明的灯光，点亮一个个繁忙的作业现场。68艘来自全球各地的货轮停在码头上，一箱箱集装箱上船下船，里面装满中国经济的活力。

车、船、人，夜色下的忙碌

晚10点，清风吹过渤海湾。几台高大的白色风力发电机扇叶匀速旋转，在夜色中格外醒目。

一辆辆集装箱卡车在天津港港区闸口排起长队，陆续进入作业现场。一位司机说，最近活儿明显多了起来，挣得也多了。

港区里，灯火通明。

走进联盟国际集装箱码头，从香港驶来“东方卢森堡”轮正在卸货，一箱箱集装箱精准落在卡车上，随即驶向堆场。在太平洋国际集装箱码头，8台岸桥平稳升降，近50辆集装箱卡车有序行驶。在LNG码头，一艘装载7.5万吨液化天然气的LNG船舶正在进行接卸作业。这是一个多月以来该码头接卸的第六艘LNG船。

这个夜晚，天津港智慧零碳码头也没有闲着。4条作业线正在装卸货物。

在边检工作近30年的贾路，这个晚上只眯了一小会。

“今年以来，货轮多了两到三成。”6日午夜，在“东方卢森堡”轮周边巡逻的贾路说，最忙的一个月，验放船舶600艘次，验放人员达1万多人次。

新铁路、新航线，拓展经济活力

午夜，天津港第四港埠有限公司码头仍然一片繁忙。

码头上，“联合皇冠”轮正在紧锣密鼓接卸铁矿石。作业现场，7条作业线全开，门机的鸣震声中，一辆辆满载铁矿石的货运卡车有序驶出码头。这17万吨远渡重洋的铁矿石，在天津港中转后，将运到内地。

6月5日，天津港南疆铁路扩容工程开通运营。“将提升南疆港区整体铁路运输能力1500万吨，优化天津港运输结构。”6日晚，在南疆港区天津港远航矿石码头堆场，工程设施部经理李海峰说。

今年以来，天津港新增集装箱航线3条。

“今晚停泊的船中，有不少是来自东南亚或发往东南亚的。”天津港股份有限公司业务部航线开发经理刘鑫介绍说，今年1—4月，天津口岸东盟进出口增值达到50.3%。

港口是国民经济发展的“晴雨表”。数据显示，今年一季度天津港完成货物吞吐量1.14亿吨，同比增长4.71%；集装箱完成504.7万标准箱，同比增长9.09%，创出首季吞吐量历史新高。

RCEP，带来港口新活力

晚上9点，在天津港环球滚装码头，两艘滚装船舶正紧张作业，1000多辆品牌车辆有序入舱装船。

今年以来，天津港港区的汽车尤其是新能源汽车的进出口越来越多。统计数据显示，在前4个月天津口岸出口汽车中，新能源汽车出口量达8.7万辆，同比增长78.4%，货值10.3亿元，增长81.3%。

6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，这标志着RCEP对15个签署国全面生效，进入全面实施新阶段。

以汽车零部件为例，加入RCEP后，一些企业从天津口岸申报进口的树脂垫片、螺栓、电磁阀等商品均可享受RCEP关税减免。

37岁的天津港第二集装箱码头有限公司操作部计划员杨磊最近经常值夜班。“随着RCEP推进，越来越多的国际航线将京津冀与全球联系起来。”杨磊说。

数据显示，2022年全年，天津口岸RCEP项下超60亿元进出口货物享受关税优惠，其中享惠进口货值42.8亿元，进口货物享受关税减免6500多万元；天津市出口企业向天津海关申领RCEP原产地证书4100多份，出口货值17.5亿元，出口货物可享受进口国关税减免近900万元。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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