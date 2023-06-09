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标准化支撑绿色低碳高质量发展 2023青岛国际标准化大会召开

2023年06月09日17:00 | 来源：人民网
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2023青岛国际标准化大会现场。受访方供图

人民网北京6月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，6月9日，主题为“标准化支撑绿色低碳高质量发展”的2023青岛国际标准化大会在青岛召开。

大会指出，作为增进共识和加强合作的高端对话平台，青岛国际标准化大会是《国家标准化发展纲要》和《质量强国建设纲要》的具体落实举措，旨在以高质量的标准体系维护绿色生产秩序、支撑绿色技术创新、推广绿色生活方式。大会呼吁世界各国深化标准合作，加强交流互鉴、优势互补、成果互惠。

会上，国际电工委员会（IEC）发表了《支持在中国开展标准化人才能力建设声明》（以下简称《声明》）。《声明》显示，国际电工委员会支持国际电工委员会中国国家委员会来组织一年一度的国家级青年专家项目，以便与青年专家和未来领袖进行交流，并借助该平台选拔中方人员参与国际电工委员会青年专家项目。该项目将邀请亚太地区国家的青年专家和未来领袖参加培训，并为加强彼此的交流与合作提供机会。

会上，国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC），欧洲、非洲、美洲等区域标准组织，以及国内外知名专家、企业代表围绕大会主题深入探讨，共同发表《国际标准支撑绿色低碳高质量发展青岛倡议》（以下简称《倡议》）。

《倡议》提出，推动绿色化、低碳化，是实现人类社会高质量发展的关键环节，国际标准在促进人与自然和谐共生中将发挥越来越大的作用；同时推动传统产业迈向中高端，培育发展新兴产业，优化能源和交通结构，支持数字经济社会发展，应当发挥国际标准引领作用。

《倡议》还提出，要共同推动绿色低碳领域国际标准制定，不断健全可持续发展标准体系。推动绿色制造、绿色消费标准实施，逐步形成绿色低碳的生产、生活方式；开展标准化国际和区域合作，通过交流和分享绿色低碳领域知识、经验等，为全球经济、社会和环境的可持续发展做出积极的贡献。

会上，国家标准委与非洲电工标准化委员会签署了合作谅解备忘录；国际标准化组织（ISO）、国家标准委和青岛市人民政府还签署了《关于国际标准化培训基地（青岛）培训活动合作协议（2024-2025年）》。

据了解，大会期间，还有“标准化与海洋负排放”“标准化赋能上合示范区绿色低碳发展”等5个平行分会以及系列标准化活动同步举行。

(责编：王震、吕骞)
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