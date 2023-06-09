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中国贸促会：高度重视链博会知识产权保护

2023年06月09日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （王震、实习生王小月） 6月9日，国新办就首届中国国际供应链促进博览会筹备情况举行发布会。中国贸促会办公室主任、新闻发言人聂文慧表示，针对链博会的知识产权保护工作，中国贸促会高度重视，并作了精心安排。

一是完善工作机制，建立链博会知识产权保护联络员制度，与知识产权部门加强沟通合作，加大知识产权执法力度，依法查处侵犯参展商和采购商知识产权的行为。

二是制作发放知识产权调查问卷，摸清参展商实际需求，更好提供精准高效的服务。

三是在链博会官网设立知识产权专栏，提供法律法规、信息指引、宣介资料。

四是在链博会现场设立知识产权保护和商事纠纷处理服务中心，邀请知识产权领域相关权威专家进驻，为参展商、采购商提供咨询服务。

(责编：王震、吕骞)
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