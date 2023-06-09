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北京交行开展2023年“金融科技活动周”活动

2023年06月09日17:39 | 来源：北京日报客户端
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原标题：北京交行积极开展2023年“金融科技活动周”活动

近日，交通银行北京市分行开展了以“热爱科学 崇尚科学”为主题的金融科技活动周活动，从“数字惠民生”“创新促发展”“科技有伦理”3个方面进行宣传，展现交行“科技向善 数据平权”的价值理念，以及运用金融科技在“金融为民”方面取得的成果。

活动期间，交通银行北京市分行以营业网点为依托，利用广告机、电视机、智易通等设备播放金融科技活动周主题海报，组织工作人员积极开展数字人民币、惠民贷、产业链金融、个人金融信息保护知识等方面的宣传普及工作，并向客户介绍交行金融创新产品与服务，官方微信公众号也同步刊发相关主题文章进行广泛宣传。

近年来，交通银行聚焦“满足人民群众美好生活”，推进数字化转型升级，致力于帮助大家掌握基本的数字技能，提升数字素养。目前，数字人民币的应用已覆盖医疗、交通、教育等民生场景，新市民主题信用卡可提供“加油、充电五折”、外卖优惠、分期低息、消费返券等多种权益，各类惠民贷产品“贷”你实现买车、买房、装修、旅行、提升学历等多元化梦想，通过丰富的权益切实缓解人民群众真正关心的难题。另一方面，紧跟时代创新基调，不断运用大数据、人工智能、开放银行等科学技术赋能金融产品，帮助企业自立自强、壮大发展。其中，产业链金融产品以科技为基，深耕产业制造、供给、消费等领域，为产品带来全链路创新升级，惠及众多核心企业链属小微企业；“数字贸服”特色跨境贸易金融系列产品，能为客户提供全流程、全方位、全覆盖的跨境金融服务，为企业“走出去”带来便利。

据悉，本次金融科技活动周共举办活动百余场、公众参与数量近4千人次，取得良好反响。下一步，交通银行北京市分行将持续推进数字化转型战略，从打造供应链金融支柱产品、发展普惠线上化信贷产品、推进政务与金融双向赋能等方面加强金融场景建设力度，不断提升数字化经营优势。

(责编：董童、李源)
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