新华社北京6月9日电 题：推动构建富有韧性的全球产业链供应链——国新办发布会介绍首届链博会筹备情况

新华社记者潘洁

首届中国国际供应链促进博览会将于今年11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心顺义馆举行。链博会与其他展会相比有哪些突出特点？目前招商招展情况如何？如何看待某些国家搞“脱钩断链”？国务院新闻办公室9日举行新闻发布会，介绍首届链博会筹备情况。

全球首个以供应链为主题的高规格展会

中国贸促会会长任鸿斌介绍，链博会作为中国构建新发展格局的新窗口、推动高水平开放的新平台，是全球首个以供应链为主题的高规格展会，有利于各国企业加强合作、共享机遇，促进各国产业衔接更有序、更高效，推动构建富有韧性的全球产业链供应链。

据了解，首届链博会主题为“链接世界，共创未来”，由中国贸促会主办、中国国际展览中心集团有限公司承办。展览总面积预计将超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链五大链条和现代物流等供应链服务展区。

“展会期间，我们将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，同时围绕五大链条举办5个主题分论坛，以及供需对接会、行业研讨会、新品发布会等一系列配套活动。”任鸿斌说，链博会以“链”为媒，通过展览、论坛、研讨等多种方式，推动全球工商企业携手成链、聚沙成塔，共同发出维护全球产业链供应链稳定畅通的最强音。

任鸿斌介绍，在办展方式方面，链博会不是展示单一产品，而是展链条、展生态，纵向展示各链条上中下游全球领先的产品和技术，突出绿色发展、低碳环保和数字化转型；横向展示金融、物流、贸易咨询、商事法律、文化旅游及创意设计等供应链服务，形成相关产业发展的生态圈。

在办展成效方面，链博会不是单纯让展商和采购商展商品、签订单，而是更加注重供应链上中下游企业的交流合作；不仅关注短期交易，更关注长期合作和共同发展；不仅向专业采购商开放，也面向大专院校、科研院所和社会大众开放，让大家看到这五大链条上全球最新的产业链供应链发展形态和未来发展趋势。

已有上百家中外领军企业确认参展

中国贸促会新闻发言人聂文慧介绍，中国贸促会近期赴10多个省份进行宣介推广，在天津、北京举办两场企业参展签约仪式，在德国、比利时、瑞士举行境外路演活动，下一步还将在法国、沙特等国家进行路演，并持续开展国内招商招展工作。

“我们坚持优中选优，目前已有上百家中外领军企业确认参展。预计届时将有300多家企业参展，国际参展商达到30%左右。专业采购商和观众人数预计超过10万人次，国际采购商占比预计超过40%，覆盖50多个国家和地区。”聂文慧说。

在为展商提供服务方面，聂文慧介绍，将推进展馆升级改造，创造良好的展览展示、参观参会环境；推荐运输代理服务商，协助境外展商报关、清关，提供通关和运输便利；制定绿色搭建标准，公开征集遴选优质施工服务商，保障展示效果；引进商务咨询、多语种翻译等专业服务商，强化现场管理，为展商和观众提供一站式服务；加强知识产权法律咨询、纠纷处理等服务。

“很多企业对链博会感兴趣，主要因为以‘链’为名的主题特别鲜明，以及链博会展生态、展场景的独特展示方式。”中国贸促会副会长于健龙说，作为上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台，链博会将发挥贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流四大平台作用，让参展商、采购商和观众都耳目一新、收获满满。

坚决反对“脱钩断链”

任鸿斌表示，举办链博会不仅有助于推动全球产业链供应链深化国际合作，也是积极回应中外工商界共同诉求的实际行动。“在我们日常和中外企业的交流中，产业链供应链稳定畅通始终是大家关注的焦点。维护全球产业链供应链韧性和稳定，是大家的共识和人心所向。”

于健龙说，无论是“脱钩断链”还是“筑墙设垒”，都会严重破坏市场规则和国际经贸秩序，也会侵蚀全球高效合作根基，威胁全球产业链供应链稳定。这种做法是违背经济客观规律的，对于世界经济复苏百害而无一利。

“国际供应链好比是人体中的血液，供应链上相互衔接的企业是一个个具有造血功能的红细胞。维护全球产业链供应链稳定畅通，对于保持全球经济发展的生机活力具有重大意义。全球是一个有机整体，血液循环不起来，经济就不可能发展。”于健龙说。

在前不久召开的APEC工商咨询理事会第二次会议上，中国工商界主动发声，引导会议深入讨论贸易碎片化和科技“脱钩”对区域经济发展的巨大负面影响，尤其是个别国家将芯片供应链武器化、政治化对区域供应链的巨大破坏性，得到各方理解和大力支持。

“中国工商界始终是维护全球产业链供应链稳定的重要力量，我们要保证供应链畅通，坚决反对‘脱钩断链’的行为。”于健龙说，尽管受疫情等多重因素影响，全球产业链供应链正在加速重塑、重构、调整，但相信中国企业有足够的勇气和实力在世界经济的大海中奋勇搏击、傲立潮头。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经