人民网北京6月12日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，6月10日，中央组织部委托市场监管总局举办的市（地）领导干部市场监管安全专题研究班在总局行政学院（深圳）结业。

据介绍，本期研究班聚焦食品、特种设备、工业产品安全监管形势和任务，通过专题讲座、交流研讨、现场教学等形式，引导学员深刻把握安全工作的特点规律，切实增强驾驭安全形势的能力水平。学员们带着责任来，带着问题学，认真思考、踊跃交流、严守纪律，展现了优良的学风和作风。

会议强调，要旗帜鲜明讲政治，把安全工作作为重大政治任务和政治责任；要常思大局明形势，准确识变、科学应变、主动求变；要未雨绸缪查风险，牢牢掌握安全生产防控主动权；要苦干实干勇担当，发扬钉钉子精神一抓到底。要紧密结合工作实际，把学习成果转化为推动工作的动力，真正把市场监管安全工作纳入到本地区经济社会发展的大局中去分析把握，建立健全分层分级精准防控、末端发力终端见效的工作机制，守好市场监管领域安全底线，推动市场监管高质量发展。

(责编：杨曦、高雷)

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