胡洁菲、马姝瑞、陈刚、吴振东、魏一骏

原标题：长三角培育异地养老新模式

人口老龄化，是当前长三角社会民生领域面临的一个重要挑战。截至2022年底，长三角三省一市老年人口共4789万，占总户籍人口的22.2%，高于全国平均水平。如何进一步推动异地养老便捷化？如何借助市场力量加大优质养老服务供给？如何在体制机制探索方面为全国提供经验和模板？聚焦破解人口老龄化难题的深层次问题，记者近日在长三角多地展开调研。

异地养老、候鸟式养老，让“活力老人”更具活力

算下来，今年70岁、土生土长的上海阿姨郑承菊已经在浙江桐乡的亲和源养老院住了近4年。她反复强调这里自然环境的“优越性”，以及“山野间的新鲜空气，再多钱也买不到”。

性价比高也是郑承菊选择桐乡养老的重要原因之一。相较于上海，桐乡的项目收费要便宜不少，米面油、海鲜等生活用品相对便宜，“服务质量不下降、生活成本却更低，为什么不换个地方养老呢？！”她说。

记者调研发现，随着长三角一体化发展战略的持续推进，交通便捷程度不断提升，如今，异地养老，旅居式、候鸟式养老成为不少能动能走、自己可以照料自己的“活力老人”的选择。

记者在安徽调研发现，位于宣城市泾县的绿宝集团旗下的康养基地每天都要接待100多位老人。安徽绿宝集团副总经理施永吾介绍，这些老人通常会在基地住上四五天，顺便在周边的查济古村落、宣纸文化馆等景点游玩一番。

浙江省安吉县民政局相关负责人介绍，安吉每年吸引大量长三角的老人来旅居。如上墅乡董岭村，本村常住只有三四百人，每年的5至10月，每天旅居的外地老人有三四千人；鄣吴镇的养老旅居度假公寓，每年约有两万位老人来此短期居住。

“长三角地缘相近，人缘相亲。不管是出于‘叶落归根’的需要，还是性价比的需要，异地养老需求都存在。”上海人寿堂养老服务（集团）有限公司相关负责人刘德明介绍，目前，人寿堂除了在上海开设约30家养老院，还在江苏开设了6家。

政策保障，满足老人异地就医需求

相较于“活力老人”，失能老人的养老问题尤为突出。“出于‘叶落归根’的观念，很多老人失能后，反而更想回到籍贯地养老。”上海长三角区域养老服务促进中心理事长冯建光介绍，为了更好地为长三角失能老人异地养老“减负”，近年来沪苏浙皖三省一市着力推进医保异地结算和长期护理险异地结算等工作，已取得一定进展。

上海市医保局相关负责人介绍，2021年开始，上海市医保、民政等部门着手推进长护险延伸结算试点工作落地，截至2022年底，已启动三批延伸结算试点拓展工作，目前试点覆盖苏浙皖三省12个市，机构总数达32家，涉及6个连锁养老机构品牌，为失能老人异地养老提供了更多选择和支撑。

与此同时，目前长三角全部41个城市已经实现门诊费用直接结算全覆盖，涉及1.5万余家医疗机构，累计结算1700余万人次，涉及医疗费用50余亿元。在长三角生态绿色一体化发展示范区，更多壁垒被打破。目前上海青浦、江苏吴江和浙江嘉善已经实现医保异地结算免备案，并试点养老公共服务清单，百岁老年人高龄补贴统一标准等。同时，三地还在积极探索“养老机构服务与管理”标准以及“老年照护评估”标准互认互通。

健全区域协调合作机制，增加养老产品优质供给

记者从6月6日在安徽合肥举行的长三角一体化发展成果发布会上获悉，三省一市将加快推动长三角生态绿色康养基地建设，在养老机构等级评定、养老护理职业技能等级认定、长期护理保险异地结算等方面开展一体化试点，支持养老服务企业连锁化、规模化发展，鼓励推行长三角区域异地养老、候鸟式养老、疗养式养老、田园式养老模式。

记者调研了解到，受到观念影响，如今愿意主动住进养老院，尤其能享受到异地养老服务的老人仍在少数，更不要说尝试新型“黑科技”辅助产品。在冯建光看来，除了进一步完善异地医保、长护险结算等区域协调机制外，还要激发市场力量，通过鼓励行业创新，提供更多物美价廉的优质产品和服务。

开设复旦大学王小林博士工作室、开通盐城与上海知名三甲医院的双向转诊绿色通道、每周六上海专家前来坐诊……江苏盐城复兴医院副院长张成阳介绍，在跨域合作下，医院正在以专业医疗、康复、康养、抗衰老健康服务等医养融合服务，开启大健康的全新医疗模式。

科技也在赋能养老产业。按照电脑上的指令，左滑代表水果，右滑代表蔬菜……通过这一简单的小游戏，就能大致判断出大脑的健康状况。近日，在江苏常熟琴川街道综合为老服务中心，一场针对社区老人的数字化认知症早筛项目的开展，吸引了大量老人的关注。

“有些老人在生活中表现出记忆力衰退的迹象，其实更深层次原因可能是注意力下降，早筛、早治疗有助于延缓阿尔兹海默症的到来。”产品的主要开发商、上海博斯腾网络科技有限公司副总裁张佩臻介绍，公司致力用AI技术推动阿尔兹海默症老人的早筛，目前已在长三角多家养老院和医院落地。

新华社上海6月11日电

(责编：王震、陈键)

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