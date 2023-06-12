一季度末我国金融业机构总资产439.33万亿元 同比增长10.8%
2023年06月12日09:11 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2023年一季度末，我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构总资产为397.25万亿元，同比增长11%；证券业机构总资产为13.71万亿元，同比增长7%；保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5%。
金融业机构负债为400.81万亿元，同比增长11.3%，其中，银行业机构负债为364.84万亿元，同比增长11.3%；证券业机构负债为10.42万亿元，同比增长6.7%；保险业机构负债为25.54万亿元，同比增长11.8%。
人民银行官网截图。
(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一季度末我国金融业机构总资产439.33万亿元 同比增长10.8%
- 人民网北京6月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2023年一季度末，我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构总资产为397.25万亿元，同比增长11%；证券业机构总资产为13.71万亿元，同比增长7%；保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5%。 金融业机构负债为400.81万亿元，同比增长11.3%，其中，银行业机构负债为364.84万亿元，同比增长11.3%；证券业机构负债为10.42万亿元，同比增长6.7%；保险业机构负债为25.54万亿元，同比增长11.8%。…
- 评论
- 关注