人民网北京6月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，初步统计，2023年一季度末，我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构总资产为397.25万亿元，同比增长11%；证券业机构总资产为13.71万亿元，同比增长7%；保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5%。

金融业机构负债为400.81万亿元，同比增长11.3%，其中，银行业机构负债为364.84万亿元，同比增长11.3%；证券业机构负债为10.42万亿元，同比增长6.7%；保险业机构负债为25.54万亿元，同比增长11.8%。

人民银行官网截图。

(责编：罗知之、高雷)

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