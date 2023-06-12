新华社讯 （记者周圆）矿山智能化建设是提高矿山安全生产水平的重要举措。国家矿山安全监察局局长黄锦生表示，目前全国煤矿智能化采掘工作面已经达到1300余个，有智能化工作面的煤矿达到694处、产能每年达21亿吨。

黄锦生在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上说，目前，智能化建设投资总规模接近2000亿元，已完成投资超过1000亿元，现场应用的煤矿机器人达到31种、1000台套，约300台无人驾驶车辆在30余处露天煤矿开展试验。228处非煤矿山在破碎、运输、给水排水、在线监测监控与研判等环节实现智能化。智能化煤矿百万吨死亡率为0.024，不到平均水平的50%。

应急管理部和国家矿山安全监察局高度重视矿山智能化建设，不断强化顶层设计、完善标准体系，指导各有关方面制定国家标准3项、行业标准25项、团体标准70项；联合有关部门，加大政策资金支持；分级分类推动建设一批标杆示范矿山，发挥典型引领作用。

黄锦生表示，下一步将以少人无人为导向、以数字赋能为重点，通过智能化建设实现矿山开采地面化、室内化、平原化、少人化，推动各地区加快灾害严重矿山智能化建设步伐，进一步提高矿山本质安全水平。

(责编：王震、陈键)

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