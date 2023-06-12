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河南虞城：强化“三个服务”助力经济高质量发展

2023年06月12日10:35 | 来源：人民网
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近日，河南省虞城县金融局通过一系列惠企活动，以实际行动助力虞城县优化营商环境，为县域经济高质量发展通经活络、舒筋活血，为实体经济注入源源不断的“金融活水”。

主动服务，推动金融知识进企业。金融环境是助力优化营商环境的重要组成部分，以良好的金融环境带动营商环境优化是全县金融系统的共同目标，县金融局带领全县金融机构结合全省“万人助万企”“百名行长走访千家万户”“行长进万家”“一联三帮”等助企活动，变“等客上门”为“主动营销”，积极加强与企业的联系，通过宣讲信贷产品，让金融知识进企业，增强民众对金融的认识，打破传统观念，提升融资意愿，帮助企业用足、用好、用活现有的贷款审批权限，让企业学金融、懂金融、用金融，为金融业健康高质量发展奠定群众基础。今年3月，中国工商银行虞城支行为河南创海汽车饰件有限公司发放小企业普惠贷款480万元，解决了该企业的融资难问题，资金的及时到位，促使企业成功签下一汽大众订单，为下一步企业发展打下坚实基础。

超前服务，搭起政银企对接桥梁。借助政府搭建的“政银企”联络机制的平台，加强金融机构与企业的紧密联系。针对发改委项目库的项目主动跟踪一批、融资一批，针对谋划的备建项目，金融机构提前介入，协助融资企业编制可行性研究报告、修改建设规划设计等。由政府平台公司主导筹建的日用品产业园项目就是得益于超前服务获得了授信3000万元，中原银行自项目筹划阶段就指派信贷经理从旁协助，选址、设计、可研编制、厂房租赁合同等贷前资料的整理，均按照行内标准筹备，并在发改、土地、规划等部门参与的联席会上，对项目实施提出诉求，以超前组织谋划，打通服务企业最后一公里。

质效服务，落实各项惠企政策。虞城县金融局始终立足于实体经济，通过优惠措施降低融资成本、提供贴心服务解决企业难题、推行务实举措帮助企业转型升级，全力支持小微企业发展。县内金融机构严格落实降低银行账户服务收费、降低人民币转账汇款手续费、取消部分票据业务收费、降低银行卡刷卡手续费等政策措施，进一步降低市场主体经营成本。推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，推动尽职免责制度落地，提高贷款审批效率，着力提升金融机构服务小微企业的意愿、能力和可持续性。创新推出包括农银e贷、科技贷、专利贷、银税贷和政采贷等在内的一系列金融产品，缓解了企业融资难、融资贵问题，极大提高了融资成功率和融资效率。其中，银税贷产品受到很多企业青睐，通过这种贷款方式，有力地缓解了融资难问题。（王支援 曹靖扬）

(责编：董童、李源)
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