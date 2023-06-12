原标题：产学研专家齐聚宜宾，共话动力电池创新发展之路

6月10日下午，新一代动力电池与前瞻技术主题论坛在宜宾国际会议中心举办，论坛由四川省人民政府、工业和信息化部主办，工业和信息化部装备工业发展中心与欧阳明高院士工作站共同承办。院士、学者、企业家等近二十位行业专家出席并演讲讨论，为现场观众及直播线上观众带来了一场有关新一代动力电池与材料技术创新发展的高规格行业盛会。

中国工程院院士、中国有研科技集团有限公司首席科学家、稀土材料国家工程研究中心主任黄小卫出席本次会议并担任主持人，她希望大家可以充分交流前沿技术、分享实践经验、激发创新思维，共同打造展示创新成果、引领创新方向的国际化高端合作平台。

本次大会共分为两个环节，一是主题论坛“新一代动力电池与前瞻技术”，二是圆桌论坛“动力电池技术与展望”。

主题报告聚焦新一代动力电池与前瞻技术

孙学良院士围绕固态电池发展面临的机遇与挑战展开分析，并表示应极大地加强产学研合作，进一步加强基础研发与创新，重视专利布局。宁德时代首席科学家吴凯以“技术创新引领产业新跃升”为题，针对目前动力电池核心痛点，提出了全气候可靠与全场景可靠电池、快充与超充等补能技术方案。蜂巢能源董事长兼CEO杨红新以“共赢储能大时代新挑战”为题，提出未来追求极致安全、快充持续提升、追求极致成本和高能量密度的发展要求。

宁波容百联席总裁、中央研究院院长李琮熙对“新一代动力电池最新正极材料技术及开发动向”进行详细论述，并提出要开展高能量密度的层状高镍正极材料充电特性、硫化物固态电解质大气稳定技术等研究课题。宜宾天原常务副总、宜宾锂宝董事长总经理王政强就“先进电池技术的发展方向及关键材料的同步创新”主题展开，提出包括粉末均匀涂层、微波快速烧结、芯片内植、人工智能等多技术融合创新动力电池产业发展新形态。

深蓝汽车首席技术官周安健在汽车与新能源汽车产业趋势背景论述中提出深蓝汽车未来的探索与发展。天津巴莫总经理吴孟涛就企业加强技术创新，推动企业绿色高质量发展之路进行了详细总结与展示。清华大学教授李哲以“迈向电动自动设计：技术要点与研发生态”为题，重点描述了电池自动设计的技术要素、产业落地方向及对组织重塑的影响，引发行业深思。

圆桌论坛畅谈动力电池技术与展望

清华大学长聘教授、国家杰青张强担任圆桌论坛主持人，参与讨论的嘉宾包括深圳吉阳智能科技有限公司董事长阳如坤、广州巨湾技研有限公司总裁裴锋、上汽通用五菱汽车股份有限公司智能平台首席技术官邵杰、小鹏汇天动力总成中心总经理侯聪。

主持人与各位嘉宾围绕固态电池颠覆性技术进展、智能化发展对动力电池降本增效作用以及新型应用场景对动力电池技术的需求趋势等话题展开对话讨论。针对固态电池技术，整车企业非常期待固态电池的量产应用，对于飞行汽车发展而言，固态电池技术的实现能够起到雪中送炭的作用。围绕智能化在电池降本增效的作用话题，与会嘉宾表示电池标准化与智能制造、智能研发设计、智能化电池等对于电池降本增效都将起到重要作用。对于新型应用场景，如储能电站、飞行汽车、超充补能系统等场景，对动力电池也提出了更加多元化的需求。

作为世界动力电池大会的唯一前瞻技术论坛，大会邀请了起到引领行业发展作用的最顶尖院士、学者和企业家朋友出席并作报告。因此，本论坛平台能够充分发挥了技术方向战略引领、资源交流链接的重要作用，受到行业人士的持续关注与密切追踪。

(责编：董童、李源)

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