人民网北京6月12日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，近日，一批重约131吨的洋垃圾在黄埔海关所属老港海关的监管下退运出境。

这批货物由广州某实业有限公司申报进口，申报为“高密度聚丙烯和聚乙烯”，共计19个40英尺集装箱，重量约459吨，其中有一部分为多种颜色、不同形状、大小不一的塑料颗粒、粉末、破碎料等，经现场研判有明显洋垃圾嫌疑。经送检鉴定，该批货物中部分货物实际为多种成分的废塑料，属于国家禁止进口洋垃圾，共计131.675吨。

(责编：王震、高雷)

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