人民网记者 乔雪峰

在新疆核桃（和田）批发交易市场，一辆辆载满核桃的小货车络绎不绝，一袋袋核桃像小山一样堆在地上。和田县种植核桃历史悠久，是有名的“核桃之乡”，全县种植面积达30万亩，是村民收入的重要来源。“以前大多是沙土路，路上特别颠簸，不仅耗时久，有时核桃还会颠落，造成损耗。”前来摆摊的村民阿布都说，现在路好走了，生意也更好了。

据了解，目前，新疆核桃（和田）批发交易市场年收购、加工、仓储核桃达30万吨，日均交易量达800吨，辐射带动巴格其镇乃至和田县其他乡镇核桃一二三产业融合发展，带动就业超1万人次，促进周边种植户每户增收1000元以上。

这只是我国农村公路建设带动特色产业发展的一个缩影，依路而兴的故事还在华夏大地上频繁上演，一条条“四好农村路”给农民带去了人气、财气，取得实实在在的成效。

在鄄城县古泉街道梁堂村林正举承包的四十亩大田草莓园里，一垄垄翠绿的秧苗间，娇艳欲滴的草莓色泽诱人，犹如颗颗红宝石缀满枝头。这些草莓下果后，将会第一时间发往祖国各地。

“过去村里都是土路，很不好走，后来硬化路通到了家门口，订单越来越多，我们的生意也越来越好。”在林正举看来，如今生意的红火很大程度上归功于当地越来越便利的交通条件。近年来，鄄城县农村公路建设卓有成效，这些农村公路就像经济发展的“毛细血管”，夯实了群众追求幸福生活的基础。

要想富，先修路。路通产业兴，便捷的农村公路网络同样为特色产业、富民惠民打下了坚实基础。在山东菏泽市李进士堂镇天阔草莓基质育苗产业园，100余名工人正忙着给草莓苗“插须”。当地通过加快建设草莓园项目，让更多村民加入特色种植产业，抱团共促片区发展，逐步形成黄河岸边特色生态景观，使黄河滩区变为群众增收致富的“金河滩”。

绵延交错的农村公路，织就了农村经济发展的脉络。近年来，河南省方城县坚持把农村公路建设放在重要位置，通过建设一条条惠民农村路，带动了特色农业的蓬勃发展，让村民们走出了“出行难，致富更难”的困境。

数据显示，2022年，方城县特色产业辐射带动农户10余万户，农村居民人均收入达1.7万元，经济效益、社会效益、生态效益持续彰显，群众的获得感、幸福感显著增强。一幅幅生态美、产业兴、百姓富的乡村振兴画卷正徐徐铺展开来。

初夏时节，在宁夏回族自治区固原市，随处可见农村公路改造升级作业场景。在固原市西吉县西滩至庙湾农村公路施工现场，拉料车来回穿梭，压路机徐徐向前，砂砾层摊铺工作紧张有序。站在山头俯瞰，公路沿着山间梯田蜿蜒向前，干净整洁的民居散落在公路两侧。

记者从宁夏回族自治区交通运输厅获悉，今年，在实现所有乡镇、建制村通硬化路的基础上，宁夏启动提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动，提升一批老旧农村公路，改善农村基础设施条件，让农产品进城和工业品下乡的双向流动更加顺畅，更好助推乡村振兴。

近年来，我国各地积极推进“四好农村路”建设，畅通“主动脉”，疏通“毛细血管”，以农村公路为依托，结合自身优势特点，探索出了“交通+特色产业”“交通+乡村旅游”等发展模式，为美丽乡村建设提供了保障，为乡村振兴注入了源源不断的动能。

(责编：郭思邈、高雷)

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