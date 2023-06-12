国家发改委已下达2023年以工代赈中央专项投资73亿元
2023年06月12日18:19 | 来源：新华网
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新华社北京6月12日电（记者陈炜伟）记者12日从国家发展改革委了解到，今年以来，国家发展改革委已联合财政部分批下达2023年以工代赈中央专项投资73亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目。
据介绍，项目实施后，预计发放劳务报酬20余亿元，吸纳带动20多万困难群众参与工程项目建设，人均增收1万元左右。下一步，国家发展改革委将尽快下达2023年度剩余以工代赈中央预算内投资计划，督促指导有关省份加快项目开工建设，抓实抓牢群众务工组织和劳务报酬发放等工作，充分发挥以工代赈稳就业、保民生、促发展的重要作用。
(责编：牛镛、杨光宇)
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