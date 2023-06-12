人民网北京6月12日电 （欧阳易佳）据自然资源部地质灾害技术指导中心研判，6月12日至19日，云南西北部局部、西藏东南部局部发生地质灾害的风险高；广东、广西强对流天气频发，且与前期降雨重叠度高，地质灾害风险持续增大。

根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》，自然资源部决定于2023年6月12日15时启动地质灾害防御IV级响应。

自然资源部表示，请上述省份自然资源主管部门增强风险意识、强化底线思维，高度重视降雨过程防范应对，切实做好巡查排查、监测预警、会商研判、临灾避险、防御力量预置和值班值守、信息报送等工作。

(责编：郭思邈、高雷)

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