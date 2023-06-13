人民网北京6月13日电 6月12日，由北京市住房城乡建设委、团市委指导北京房地产中介行业协会组织的2023年度“毕业季租房服务进校园”正式启动。活动继续面向北京92所高校应届毕业生及2022年离校未就业、异地来京就业等毕业生群体，直接走进20余所高校校园举办现场活动，面对面、直见主题、简洁高效地提供服务。北京房地产中介行业协会向全行业发出租房优惠服务倡议，目前25家企业签署了行业诚信经营和服务承诺，切实优化服务、优惠让利。

首场活动在中国地质大学(北京)拉开序幕。我爱我家积极参与，充分发挥党建引领作用，助力大学毕业生“住有所居”。启动仪式上，我爱我家作为企业代表，宣读行业承诺书，做出了践行优惠承诺，确保房源真实、保证租金稳定、收费明码标价、规范经营行为等五大承诺，为毕业生租房保驾护航。我爱我家表示，对承诺的优惠政策将不打折扣地坚决执行，确保房源真实存在，保持租金稳定并在经营场所醒目位置公示收费标准，不在标价和公示的收费之外加价，不为严禁出租的房屋提供租赁服务。

我爱我家集团党委、团委发布倡议书，通过党建引领、团建赋能、业务支撑，倡导各党支部发挥战斗堡垒作用，党员、团员率先垂范，积极引导广大经纪人为大学毕业生排忧解难，积极参与惠民租房活动。活动现场，我爱我家专门设置了党员服务岗，党员、团员发挥核心骨干作用，耐心为现场大学毕业生答疑解惑，介绍优惠政策，宣传住房租赁安全知识。与此同时，我爱我家在大学生聚集区域的门店设立党员示范岗，各党支部书记带头下沉一线，各党员、团员发挥示范作用，为大学毕业生住房租赁提供各种服务与帮助。

我爱我家党建品牌“爱家星行动”助力大学毕业生安居。

据介绍，今年，我爱我家推出了跨度全年的住房租赁优惠，包含有“春归返工季”“暑假毕业季”与“温情暖冬季”，根据群体特征与季节差异，给予不同程度的优惠。作为贯穿全年房屋租赁优惠的重要组成部分，我爱我家高度重视大学毕业生的住房租赁问题，早在今年4月，就已启动大学毕业生惠民租房活动，目前已完成5000多名经纪人的租赁优惠活动的宣贯培训，建立并打通大学毕业生资质审核申报的数字化通路，确保大学毕业生能够真正高效便捷享受到租房优惠服务。

现场大学毕业生咨询租房问题。

针对大学毕业生资金压力较大的痛点，我爱我家普租实施“月付+佣金5折”的优惠，相寓整租“押0付1+服务费85折”、分租“押0付1”。覆盖群体还可参与我爱我家“百万补贴，给利到家”，与此同时，企业发挥客服、品控、运营等多部门联动保障作用，并设立专属服务热线，解决租房遇到各种问题。

在加大优惠力度、品质服务的同时，我爱我家将租房优惠活动与《北京市住房租赁条例》宣传落地有效结合起来，通过各类喜闻乐见的形式，宣传住房租赁规范与租赁安全知识，帮助大学毕业生更好实现“安居”，助力首都住房租赁市场健康有序稳健发展。

“公司将积极响应政府号召，坚持党建引领，紧紧围绕‘激发每个人、每个家庭、每个城市关于‘家’的更美好向往’这一企业使命，支持并落实‘毕业季租房服务进校园’活动，整合集团党组织优势，多措并举加快构建住房租赁惠民长效机制，增强新市民、青年人的获得感、幸福感、安全感。”我爱我家相关负责人表示。

(责编：曹淼、高雷)

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