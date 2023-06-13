人民网北京6月13日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，13日-15日，广东、广西、云南、贵州、西藏东南部等地部分地区有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

其中，6月13日08时至14日08时，陕西南部、山东南部、河南西部、安徽中部、湖北西部和东南部、湖南北部、江西北部、浙江中部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；吉林东部、安徽中部、湖北西南部和东部、湖南北部、江西北部、浙江东南部和西北部、福建西北部、云南南部、广西东南部、广东中西部、海南岛东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-40毫米，局地可达60毫米以上。预计，强对流的主要影响时段为今天白天至夜间。

另外，16日起，西南地区东部、江汉、江南、华南等地将有一次中到大雨，局地暴雨过程。

未来三天，新疆、甘肃西部、华北、黄淮、江淮等地部分地区有35-37℃的高温天气，新疆吐鲁番等地高温超过40℃。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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