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南粤唱响海洋牧歌

熊嘉艺
2023年06月13日09:07 | 来源：新华社
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在广东珠海万山海域，一望无际的蔚蓝海面上，漂浮着一座白色“海上堡垒”。当它缓缓升起，一座高达12米的网箱浮出水面，网箱中养殖的石斑鱼群穿梭游动。

这是我国首台大型半潜式波浪能养殖旅游平台“澎湖号”，也是广东海洋牧场实践的缩影。

海洋是高质量发展的战略要地。广东是海洋大省，拥有4314公里蜿蜒的大陆海岸线，42万平方公里的辽阔海域，得天独厚的气候与自然环境孕育了丰富的海洋生物。

因海而兴，向海图强，2022年广东省海洋生产总值达1.8万亿元，同比增长5.4%。“蓝色经济”正在南粤大地上加速发展，“海洋牧场”崛起成为广东高质量发展的新动能。

“风浪是深海养殖最大的‘敌人’。相较传统养殖，深远海养殖平台抗风浪能力更强，面积更大，养殖安全有保障，鱼的品质也更好。”主持研发“澎湖号”的中国科学院广州能源所博士王振鹏介绍，建成以来，该平台已成功养殖金鲳鱼、石斑鱼等多种海洋鱼类。

广东最早开启我国深水网箱养殖先河，最早实现了深水网箱装备国产化研制推广应用。数据显示，截至2022年底，广东省建有覆盖海洋生物技术、海洋防灾减灾、海洋药物、海洋环境等领域的省级以上涉海平台145个，其中包括国家级重点实验室1个。科技为产业插上翅膀，推动海洋渔业向信息化、智能化、现代化转型升级。

不仅有“好装备”，还要有“好种子”。在潮州饶平的海上花鲈保种场，数百条花鲈母鱼亲本漫游其中，省级花鲈良种场的建设正在如火如荼地进行。该良种场建成后，每年可培育优质花鲈鱼苗3亿尾，为现代化海洋牧场高质量发展提供坚实种苗保障。

近年来，“粤强种芯”工程加速推进，培育了一批海水优势鱼种，金鲳、花鲈、军曹、石斑鱼等高品质高价值优良品种，丰富了百姓们餐桌上的选择。

依托种业研发成果，广阔海洋蕴藏的巨大食物潜力不断被挖掘。数据显示，2022年，广东省海水养殖产量336万吨，其中鱼类78万吨、甲壳类72万吨、贝类178万吨、藻类6万余吨，“海洋饭碗”越端越牢。

每年金秋时节，广东湛江肥美的金鲳鱼进入收获期。这里被誉为“中国金鲳鱼之都”，有着超过3500个深海养殖水箱。

如何让“一条鱼”产生“多条鱼”的价值？不断延长产业链是其中秘诀。

这些金鲳鱼不仅直接销往市场，还进入工厂、走上流水线，被制作成美味方便的预制菜产品。此外，金鲳鱼“游向”国际，出口到马来西亚、印度等国家和地区。

“此前较为单一的产品导致金鲳鱼一直没能获得广阔市场，通过发展预制菜等方式延长产业链，不仅让金鲳鱼实现价格提升，更让越来越多的养殖户从中致富。”湛江市农业农村局相关负责人介绍。

除了推出更多现代化海洋牧场的预制菜产品，与生物科技结合是海洋产品精深加工的重要方向和前沿领域，广东在海洋保健食品、化妆品、生物医药等领域广泛应用生物科技，带动整个产业链产值提升。

“我们要推动传统海洋产业提质增效。”广东省海洋局局长屈家树说，广东将加快推动海洋牧场和深远海养殖，探索构建一条从种业、养殖、装备到精深加工的现代化海洋牧场产业全链条。

新华社广州6月12日电

(责编：王震、陈键)
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