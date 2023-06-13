人民网北京6月13日电 （记者栗翘楚）悠扬婉转的昆曲；朴茂灵动的中国书法；蕴藏古老智慧的二十四节气……近年来，随着我国非遗保护水平持续提升，利用途径不断拓展，逐步建立起比较完备的、有中国特色的非遗保护制度，为保护世界文化多样性和促进可持续发展贡献了“中国经验”，非遗成为讲好中国故事的重要载体。

非遗在传承过程中，一系列政策规划密集出台给予其发展方向，《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《“十四五”非物质文化遗产保护规划》《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》等印发，非遗保护监管机制日益健全，各地区各部门联动合作日益频繁。

在祖国的西南山川中，历经2000多年岁月砥砺，都江堰的巨大效益一直延续至今。在四川，还有一处“活文物”——1573国宝窖池群。作为我国现存建造早、持续使用时间长、原址原貌保存完整的古窖池群落，至今仍在为人们的生活提供价值。

非遗往往与现代生活有一定距离，如何让其融入更多人的日常生活，成为激发非遗内在活力的重要课题。

让非遗融入现代生活，关键在人。非遗的传承发展离不开学、授、用、产、研等方面的系统性保护，也是非遗进行活态传承的必要条件。国窖1573凭借代代相承的酿酒匠人，持续不间断繁衍的“菌脉”富集，传承守护着浓香精髓。

此外，在保护好、传承好、利用好自身的非遗文化的基础上，国窖1573以传播中国传统文化为己任，不断扎根中华民族优秀的文化内涵，深挖与节日节气的内在联系，坚持创造性转化、创新性发展。2023年新春，国窖1573携手国家技艺花丝镶嵌传承人雁鸿，将传统花丝镶嵌创新工艺和宫灯、吉祥瑞兽相结合，创作“品味中国年”主题宫灯作品，共同演绎中国年文化，传递新春祝福。

当前，随着中国非遗为主题的文化交流、商贸活动日益增多，时尚、多样的非遗产品正在走进海外千家万户。

2004年，中国加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。截至2022年12月，中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录名册的项目总数位居世界第一。拓展传播渠道、创新非遗品牌、更新表达方式，中国不断探索非遗可持续发展之路，让非遗成为中外文明交流互鉴的见证者与讲述者。

无论是在饮食文化还是在文化交流中，白酒都是中国文化的一部分。国窖1573以创新的方式、全球化的视角和语言，推动中国白酒与文化、艺术、时尚、体育等多领域跨界融合，以跨越语言的方式“让世界品味中国”。

2017年4月，国窖1573携手世界级音乐大师谭盾，在纽约开启了“让世界品味中国”全球之旅，截至目前，“让世界品味中国”全球之旅相继抵达布鲁塞尔、巴黎、香港、新加坡等国际名城，用音乐、焰火、舞剧等形式进行文化创新性表达，不断推动中国文化走近大众、走向世界。

(责编：郭思邈、高雷)

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