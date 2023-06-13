四部门部署2023年降成本重点工作
2023年06月13日19:32 | 来源：新华网
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新华社北京6月13日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委等四部门13日对外发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，提出8个方面22项任务。
通知明确，增强税费优惠政策的精准性、针对性。对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性减税降费政策。完善税费优惠政策。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。
在提升金融对实体经济服务质效方面，通知提出，推动贷款利率稳中有降。持续发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和存款利率市场化调整机制的重要作用，推动经营主体融资成本稳中有降。同时，引导金融资源精准滴灌，继续增加小微企业的首贷、续贷、信用贷。
在缓解企业人工成本压力方面，通知明确，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。对不裁员、少裁员的企业，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。
在降低企业用地原材料成本方面，通知提出，做好能源、重要原材料保供稳价工作，继续对煤炭进口实施零关税政策。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。
通知还提出，持续降低制度性交易成本，推进物流提质增效降本，提高企业资金周转效率，激励企业内部挖潜。
(责编：牛镛、杨光宇)
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