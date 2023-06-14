刘怀丕 翟濯

跟风引进“网红”树种、盲目追求“四季有花”、只管好看不顾实用、“砍了栽、栽了砍”反复折腾……眼下，一些城市绿化中存在的竞相跟风、贪大求洋等形式主义问题，为群众所诟病。这些错误做法既破坏生态，又造成巨大浪费，也往往容易出现腐败，必须及时纠偏。

绿化是改善民生福祉的具体行动。近年来，各地生态意识持续增强，不断加大绿化力度，努力使城市适宜绿化的地方都绿起来，给老百姓带来了看得见、摸得着、感受得到的生态福利。但城市绿化中也出现了一些不良现象，诸如大树进城、砍本地适生树种而改种“洋”“贵”的林木等。这些，有的是禁而不绝的老问题，有的是变异生发的新情况。

之所以产生这些问题，表面上看有的是因为对引进树种缺少适应性评估、有的是对城市绿化缺少规划、有的是忽视了城市生物多样性要求……原因五花八门，不一而论，但从根子上来说，还是一些地方搞绿化的政绩观出了问题。或急功近利，或华而不实，没有从老百姓的实际需要、城市的生态基础出发进行绿化。

城市搞绿化，必须坚持科学绿化、规划引领、因地制宜，走科学、生态、节俭的路子，既着力美化环境，又让群众有舒适生活体验。一方面要综合考虑当地的气候、土质、水资源等，从实际出发多选择本地适生树种，打造契合当地发展、融入当地文化的“绿化美学”；另一方面要遵循生态规律，纠正过度“景观化”的绿化思维，制定与城市空间规划平行的城市绿地建设系统专业规划，既注重绿化数量更注重绿化质量，不断提升城市生态系统质量和稳定性。

良好的生态环境是最公平的公共产品、最普惠的民生福祉。城市绿化坚决避免形式主义，科学回答好“绿在哪里”“用什么绿”“如何绿”等问题，才能让老百姓在优美生态环境中有更多获得感、幸福感。

新华社北京6月13日电

(责编：王震、陈键)

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