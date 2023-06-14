陈灏 张钟仁

“以前这里住着8户人家，我家也在这儿。”在地处山东黄河滩区的济南市长清区孝里街道后楚村，看到老宅基地复垦后播种的头茬麦子即将迎来收割，故地重游的村干部张吉宝话语间有些怀念，又有些期待。

在收割机的轰鸣中，张吉宝告诉记者，随着山东黄河滩区居民迁建工程实施，后楚村2020年下半年整体搬进了新社区。长清区政府对旧村腾出的宅基地、边角地、坑塘组织了复垦，共为后楚村新增耕地196亩。去年冬天完成验收前，复垦单位委托当地种粮大户播种了一季麦子，既是检验复垦成果，也能通过种植改善地力。

“垫土就垫了两米厚，播种前我们请了十几个人，用了个把月时间才把小石块收拾干净。”后楚村复垦项目负责人贾长城也赶到了收获现场。他对这一季的收成很期待，但他也坦言，“生地”头一年种植，加上播种时间偏晚，产量会比“熟地”低。

率先收割的10亩地，亩产接近400斤，比张吉宝的预期值略高。他说，后期多用土杂肥养地，再经过几轮小麦玉米秸秆还田，这些复垦地就跟“熟地”差不多了。“大家都很看好这些地，196亩复垦地整体流转的招标价格比很多‘熟地’都高。”

后楚村是孝里街道39个滩区村之一。2017年，山东启动实施黄河滩区居民迁建工程，因地制宜设计了外迁安置、就近就地筑村台、筑堤保护等五种方式，对黄河滩区人居环境进行改造提升。孝里街道3.2万滩区居民，整体搬入了山东规模最大的迁建社区孝兴家园，生产生活条件大幅改善。

孝里街道党工委副书记孟文祥介绍，去年39个迁建村全面完成旧村复垦验收，复垦耕地7275亩。当地采取“党支部+合作社+龙头企业”带动模式，引进23家农业企业、种粮大户，进行适度规模化种植。

一些率先复垦的耕地，已经验证了产量的稳步提升。

孝里街道庞道口村有600多亩复垦地，去年已夏收过一次。记者看到，这里今年的麦收已经完成，残留的麦茬间，玉米和大豆已经探出嫩芽。

“今年小麦生长期，连续阴雨天气比较多，但是复垦地的平均亩产还是到了500斤左右，比去年高出近200斤。”村党支部书记冯松松介绍，村里正组织干部和党员整理沟渠，改善灌溉条件。随着基础设施配套不断完善，复垦地的产量将越来越高。

“旧村复垦地流转，不仅将让我们为粮食安全多作贡献，还可以使39个迁建村每年新增集体收入共700万元左右。”孟文祥说，这笔新增的收入，将主要进一步提升各迁建村的公共服务水平，在“搬得出、稳得住”的基础上，带动村民“可发展、能致富”。

新华社济南6月12日电

(责编：王震、陈键)

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