世界首条环沙漠铁路通车1周年：铁路沿线萌发“新业态” 游客沙漠边上点外卖、住民宿品非遗
2022年6月16日，和若铁路正式开通运营，长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线正式“闭环”，打开人流、物流新通道，有效助力沿线经济振兴。
环沙漠铁路开通1年后，沿线的新疆巴州若羌县迎来暑期旅游高峰。若羌县是“古丝绸之路”中道、南道的必经之路，楼兰古国、罗布泊所在地。随着交通环境改善，2022年前三季度，若羌经济增速位列巴州第一位。美团数据显示，巴州暑期住宿预订量较2019年增长490%。2023年前5个月，“若羌县”整体搜索量年同比上涨588%，“若羌酒店”搜索量年增长700%。上海、广安、苏州、丽水、深圳、广州、郑州、成都、重庆、商丘消费者热搜“若羌”。古楼兰焕发新生机，沙漠边缘涌现“新业态”。
90后姑娘在沙漠边缘送外卖：5年内见证沙漠机场、沙漠公路、沙漠铁路相继开通
“三年没见这么多游客。你很难想象，在若羌这个沙漠边缘的县城，一天能送出去400多杯外卖奶茶。”90后重庆籍女外卖员罗琴回忆，7年前她刚嫁到若羌时，要从库尔勒坐9小时大巴车才到若羌，从天亮坐到天黑，沿途还要带上路餐。
地理位置上，若羌县北倚“死亡之海”塔克拉玛干沙漠，南靠阿尔金山无人区，曾因交通不便被称为南疆“口袋底”。这些年，罗琴亲眼见证若羌交通环境改善。2018年，若羌楼兰机场通航。2021年，尉若高速通车。2022年，环沙漠铁路全线贯通。“死亡之海”被立体交通网环绕，若羌从“口袋底”变身新疆东南大门。游客再从库尔勒到若羌，走高速公路只需3小时，乘飞机只需1小时。更多外地游客走进来，特色小店拔地而起。罗琴也当起外卖员，在沙漠边缘送起了外卖，每月能赚七八千元。
90后外卖女骑手罗琴，身后是环塔克拉玛干沙漠铁路桥（摄影：施安）
暑期旅游旺季，游客开房车进景区，罗琴把外卖送到房车上（摄影：施安）
6月中旬，随着新疆暑期旅游旺季开启，大批游客涌入若羌。“除了奶茶、羊肉抓饭，游客也喜欢下单防晒霜、洗衣粉、墨镜、若羌枣。有些游客在景区下单，我们就按游客要求，送外卖进景区”，罗琴说。
有感于“重庆蝴蝶结女骑士”的故事，罗琴戴起同款蝴蝶结。重庆的蝴蝶结飘到了若羌（摄影：施安）
奔走在沙漠边缘，罗琴头盔上戴着醒目的红色蝴蝶结，这源于她对“蝴蝶结女骑士”故事的感怀。2022年，“蝴蝶结女骑士”救助重庆缙云山火的事迹传遍网络。罗琴觉得“我们重庆妹子就是霸气，骑摩托冲进火海救援。”她买来红色蝴蝶结戴在头盔上。在太平岁月里做着平凡工作，罗琴心底住着一个英雄。
在若羌这座沙漠边缘的县城，更多女性努力经营着人生。当前，若羌县有二十几名美团外卖骑手，其中三分之一是女性，最年轻的女骑手是00后，宝妈骑手有5人。她们看中做骑手时间灵活，不耽误接送孩子，赚得也多。只要稍微努力，当骑手的收入至少是服务员的两倍。
若羌县赚得最多的骑手是95后姑娘董昱彤，她靠送外卖月入1.5万元，数倍于当地平均工资，超越当地所有男骑手成为“单王”。
高考600多分“农村学霸”收枣12年：见证若羌枣从祖国最西端卖到最东端
若羌枣是中国国家地理标志产品，也是当地重要的经济作物。6月11日早上，85后红枣商户舒春华与枣农麦麦提敏·图尔迪来到若羌县铁干里克镇库尔干村枣园。
“阿达西（维语：朋友），今年的枣长势不错，一看就是个丰收年。”舒春华说，“今年各项收入加起来，得有30万元。”麦麦提敏·图尔迪脸上笑开花。
舒春华生于湖南农村，曾以600多分的优异成绩考入西北大学。2011年前后，他放下年薪几十万的程序员工作，开始频繁奔走在塔克拉玛干沙漠边缘各红枣产区，成为“沙海边的收枣人”。舒春华说，枣树林旁边种着防护林，隔绝开沙漠，像是给县城围了一圈“绿色长城”，振兴经济与防风治沙两不误。
若羌地有纯净的冰山雪水、明显的昼夜温差，是天然优质红枣生产基地。近十年来，若羌县不断提高红枣品质，农民的“钱袋子”越来越鼓。2021年，全县近2万人靠红枣实现增收致富，全县农村居民人均可支配收入达32438元。目前若羌县红枣种植面积达23.38万亩，红枣产业成为农民增收、农业增效的支柱产业。
红枣关联着农户的钱袋子，是农户的“绿色银行”。舒春华介绍，每到收枣旺季，工人月薪可达5000元至10000元，枣农家庭年综合收入可达30万元。身为大学生，舒春华先后带动400户枣农对接大市场，将若羌枣放到美团优选上售卖。美团优选数据显示，仅2023年前3个月，若羌枣年销量就增长110%。更多县城与乡村开起“明日达超市”，若羌枣也踏上了“走南闯北”的旅程。广西玉林博白县、广东云浮新兴县、广西贵港平南县、广东惠州博罗县、广西钦州灵山县，是最喜欢购买若羌枣的县城消费者所在地。
新疆“环沙漠旅游”热度升温：巴州酒店暑期热度超2019年，游客住民宿品非遗
6月11日夜晚，在若羌县果勒吾斯塘少数民族特色村寨的若羌羌调民宿内，游客伴随着国家级非物质文化遗产“若羌赛乃姆”的悠扬乐曲声，手拉手跳起“麦西来甫”（维语：欢乐的歌舞聚会）。
随着环沙漠铁路、沙漠公路、沙漠机场相继开通，外地游客来若羌出行便利度极大提升。2023年3月，“新-青-甘”五城旅游联盟在若羌开启，文化旅游成“一带一路”经济一体化协作的新业态。更多走甘青大环线的游客翻越阿尔金山来若羌旅游，带动若羌县民宿业态兴旺。
民宿老板娘薛高飞是名“疆一代”。她在枣园中开起民宿，时常组织民间艺人表演，向外地游客展现若羌传统文化底蕴。她希望游客“住在当地文化特色中，贴身感受非遗”。
“前些年，游客到若羌后满大街找住的地方。现在互联网发达了，游客通过美团、大众点评提前订房，旅行体验更顺畅”。薛高飞表示，暑期是若羌旅游旺季，民宿提前一周就会满房。
沙海辟通途，客从丝路来。2022年，若羌县加快文旅＋农旅融合发展步伐，打造一批集种植、采摘、休闲旅游为一体的农旅融合生态项目。目前，若羌县共有2个自治区级乡村旅游重点村、10个星级农家乐和40家不同主题风格的特色民宿，初步健全乡村生态旅游产业链。
若羌县铁干里克镇副镇长董志鹏说：“楼兰文化是若羌县重要的文化组成部分，尤其是在和若铁路环塔里木盆地铁路和高速公路开通后，进出疆游客逐年增长。接下来我们要按酒店加民宿的发展模式，积极探索乡村旅游发展，让乡村更美丽，让农民更幸福。”
当前，若羌县积极抢抓国家“一带一路”历史发展机遇，打响“丝路楼兰 秘境若羌”旅游品牌，紧盯A级旅游景区、乡村旅游重镇、旅游民宿建设和乡村游经典路线打造，实施“引客入疆 送客出疆”工程，将若羌打造为进疆旅游第一站。楼兰博物馆、楼兰故城遗址、米兰古城遗址、罗布泊等文化遗产，也正揭开神秘的面纱，迎接天南海北的游客探访。
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