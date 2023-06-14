王绍绍

人民网北京6月14日电 （王绍绍）14日，自然资源部举行6月份例行新闻发布会。会上发布了《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（下称《通知》）。去年，自然资源部出台了《关于积极做好用地用海要素保障的通知》等系列文件，有效解决了项目用地用海方面的诸多难点堵点，极大提高了项目报批速度，社会上引起了很好的反响。近期，自然资源部出台《通知》有何考虑？又有哪些新亮点？

自然资源部国土空间用途管制司司长赵毓芳介绍，《通知》保留了成效显著、地方反映良好的政策。比如“缩小用地预审范围”“分期分段办理农用地转用和土地征收”“优化重大基础设施项目划拨供地程序”“先行开展项目用海用岛论证材料技术审查”等条款，为地方经济发展所支撑的要素保障提供了很大便利，因此在本文件中继续沿用。

“其次是删除了部分阶段性、临时性政策。”赵毓芳举例说，比如129号文中“用好‘三区三线’划定成果”“统筹落实永久基本农田补划”等条款，这些阶段性政策已经完成目标，后续将不再予以保留。

赵毓芳表示，《通知》将部分政策内容专门进行了明确，并回应了地方的新诉求，出台了新举措。通过系统内深度讨论和实地调研，《通知》聚焦地方反映强烈的诉求和建议，并且把原有政策进行了完善，为地方建设用地报批提供更多的路径、更明晰的政策，节约时间，提高效率。

她还表示，《通知》充分考虑了政策的连续性、稳定性，自然资源部将持续完善要素保障的一揽子举措，释放更加积极的政策信号，增强市场主体和社会公众的信心。

(责编：郭思邈、高雷)

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