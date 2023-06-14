人民网北京6月14日电 （王绍绍）6月14日，自然资源部发布《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》和《关于在经济发展用地要素保障工作中严守底线的通知》。自然资源部耕地保护监督司副司长杨祝晖在6月例行新闻发布会上介绍，《关于在经济发展用地要素保障工作中严守底线的通知》旨在督促提醒地方在做好用地要素保障、服务好经济发展的同时，不能忘记守住底线，坚决防止出现违法占用耕地、用地粗放浪费、破坏生态和人居环境、侵害群众合法权益等突破底线、红线的行为。

自然资源部6月例行新闻发布会现场。自然资源部供图

杨祝晖表示，在加强规划管控方面，要坚持以国土空间规划作为用地依据，不得违反国土空间规划和“三区三线”管控规则批准用地；强化土地利用计划管控约束，严禁无计划、超计划批准用地。在严格耕地保护方面，要求落实永久基本农田特殊保护要求，严禁违法批准占用和擅自调整永久基本农田；进一步规范耕地占补平衡，强调应当依据国土空间规划和生态环境保护要求实施补充耕地项目；要稳妥有序落实耕地进出平衡，要求各地有计划、有节奏、分类别、分区域逐步推动耕地调入。

“在严守生态保护红线方面，坚决杜绝各类破坏生态环境、违反生态保护红线管控要求的违法建设行为。严控新增城镇建设用地方面，分阶段明确规划期内增量空间使用规模。着力推进节约集约用地方面，强调严格执行土地使用标准，对于不符合标准的用地，坚决予以核减；加大存量土地盘活处置力度，特别是，加大对园区批而未供、闲置土地清查摸底和处置力度。”他说。

他还表示，要切实维护群众合法权益方面，要实施土地征收、先行用地、城乡建设用地增减挂钩，收回国有农用地等直接关系群众利益的用地行为，要严格落实法律规定，确保程序规范、补偿到位。实施复垦复耕，要充分尊重农民意愿，根据实际情况适当给予经济补偿，要留出一定过渡期，坚决防止“简单化”“一刀切”。

自然资源部国土空间用途管制司司长赵毓芳介绍，《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》共5个方面27条，涉及国土空间规划、用地审查报批、节约集约与资产供应、加快“未批已填”围填海历史遗留问题处理和优化项目用海用岛审批程序、承诺事项监管等内容。

赵毓芳表示，其中，在建设项目用地审批方面，提出缩小用地预审范围，扩大先行用地政策适用范围，明确铁路“四电”工程用地和能源、交通、水利、军事等重大建设项目直接相关的改路、改沟、改渠和安置等用地与主体工程同步报批，优化临时用地适用范围，适度延期重大建设项目以承诺方式落实耕地占补平衡，规范线性工程调整用地审批，明确因初步设计变更引起新增用地的补充报批规定。

自然资源部相关负责人介绍，在落实节约集约与完善资产供应方面，支持公路、铁路、轨道交通等线性基础设施工程立体复合、多线共廊等节约集约用地新模式，支持产业用地“标准地”出让，明确重大基础设施单独选址项目在农用地转用和土地征收批准后可以直接核发国有土地使用权划拨决定书，优化地下空间使用权配置政策，推动部分代征地以及边角地、零星用地等盘活利用，探索各门类自然资源资产组合供应。

上述负责人还表示，在用海用岛审批方面，符合要求的“未批已填”围填海历史遗留问题可先行开展前期工作，进一步简化落地项目海域使用论证要求，项目用海与填海项目竣工海域使用验收一并审查，先行开展项目用海用岛论证材料技术审查，开展集中连片开发区域整体海域使用论证，优化海底电缆管道路由调查勘测铺设施工和项目用海审查程序、临时海域使用审批程序以及报国务院审批用海用岛项目申请审批程序。

(责编：郭思邈、高雷)

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