新华社深圳6月13日电题：记者手记：深圳着力构筑更好“软环境”助力创新发展

新华社记者

记者近日走访深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司和中国科学院深圳先进技术研究院时发现，深圳正着力构筑更好“软环境”助力创新发展。

迈瑞医疗是一家我国医疗器械领域的驰名企业。32年间，它从一个进口医疗设备代理商，成长为我国大型医疗器械及解决方案供应商，将核心技术掌握在自己手里。

不仅如此，在这一长期被欧美企业占据的市场，迈瑞医疗的多款产品已能与国际企业同台竞争，其自主研发的监护仪、麻醉机、呼吸机全球市场占有率排名居前。

如今，迈瑞医疗年营收已超300亿元。在企业看来，深圳几十年来形成的创新氛围、好的产业生态和营商环境，是其在这座城市的最大获益。

记者了解到，近年来深圳市将优化营商环境作为“一号改革工程”。法治是让市场主体安心的“定心丸”，近年来深圳面向社会信用、反不正当竞争等重点和前沿领域加强立法；创新“人工智能+互联网+信用+双随机”监管模式，减少行政执法对企业正常生产经营干扰；开展新产业新业态知识产权保护试点，依法保护市场主体合法权益。

从迈瑞医疗总部驱车往北10公里，记者来到中国科学院深圳先进技术研究院。这是一个由中国科学院、深圳市政府、香港中文大学三方打造的新型科研机构，重点布局健康与医疗、机器人、新能源与新材料、大数据与智慧城市等领域。

在这家研究院，两组数据引起我们的关注。一组数据是，在院员工3219人，平均年龄仅33岁；另一组数据是，院内累计建立企业联合实验室230家，孵化企业1582家。

研究院人力资源工作负责人黄术强介绍说：“我们80%以上的科研经费属于竞争性经费；员工经过成长‘保护期’后，每年都有一定比例的竞争机制，充分调动人才活力。”

研究院合成生物学研究所副所长傅雄飞告诉我们，较高的科技成果转化率，离不开研究院的机制创新以及深圳市政府对产业的支持。

“深圳推出‘楼上产业应用基础研究、楼下企业孵化’的创新创业综合体模式，建立起‘基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑’的全过程创新生态链，助力产学研深度融合。”傅雄飞说，政府推动落地合成生物产业园、设立合成生物产业基金，为构建产业生态提供巨大助力。

从对迈瑞医疗、中科院深圳先进技术研究院的采访中，记者发现，无论是企业还是科研机构，他们不断实现突破和成长的背后，都离不开政府优化要素供给、制度供给，不断营造更好营商环境。（记者齐慧杰、周颖、张栩、梅元龙）

(责编：牛镛、杨光宇)

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