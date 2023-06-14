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中国星辰丨遥远“天宫”的回信让藏族少年次仁达杰的梦想更近了：要像中国航天人一样，勇敢追梦，无惧困难！

2023年06月14日16:42 | 来源：中国日报网
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　　中国日报网6月14日电 在神舟十五号航天员乘组返回地球前，航天员费俊龙从“天宫”向地球发出了一封回信，收信人是16岁藏族少年次仁达杰。

　　次仁的家乡是西藏自治区拉萨市，因为学习成绩优异，2021年他被北京市第八十中学录取。他是向神舟十五号乘组寄信的一万分之一，却成为唯一收到太空回信的幸运儿。“（收到回信）一开始我很激动，冷静下来后，我感到非常感激。衷心感谢国家航天局提供的这次写信给远在太空的航天员的机会，”次仁说。

图源：中国日报

　　在给航天员的信中，次仁分享了很多事情，包括他小时候听爷爷讲西藏的星空传说，他通过摄影来了解天空的梦想，以及为了寻求更好的学习机会他从西藏搬到北京的经历，因为他认为这里是最接近中国航天工业心脏的地方。

　　在信中，次仁还表达了对星空的强烈兴趣和向往。他说：“对我来说，星空一直是一个梦幻而美妙的领域。在我的家乡西藏，有很多关于星空的传说。”通过在北京学习，次仁结识了许多同样热爱航天事业的新朋友。另一方面，在新的环境中学习时，他也遇到了一些麻烦和困惑。

　　航天员费俊龙在回信中，通过分享自己的经历来鼓励次仁。“从太空中，我们可以看到一年四季都被雪覆盖的广阔高原和隐约可见的山脉。我猜那是你的家乡西藏，对吗？”费俊龙写道。“正如你信中写道，梦想之路绝不是一条坦途。只有继续全力以赴，梦想才能起飞。”

　　费俊龙在信中还鼓励了次仁和他的同学们，无论将来从事什么技能和领域，都要好好学习本领。在回信的结尾费俊龙祝愿次仁和他的同学们在学业上取得成功。

　　次仁在拉萨度过了幼儿园和小学的时光，对那里学校的教学质量和条件非常满意。后来搬到北京继续接受基础教育后，发现西藏的学校与内陆地区的学校在教学质量上存在一定差距。然而，这种差距正在逐年缩小。次仁说：“每年，当我回家时，都会去看看我的母校。几乎每次都能看到可喜的变化，希望这种情况继续下去。”

　　“在北京市第八十中学学习是我的梦想，我现在正在实现它，”次仁说。除了学校的课程，他还喜欢摄影、诗歌和音乐。他说他喜欢北京的学校环境，经常和同学们聊天，讨论信息技术、音乐和艺术等话题。“我认为离开家乡去一个新的地方学习可以使我们更加成熟。提高我们在沟通、自理和自我控制等方面的技能。”他补充道：“我认为我最大的收获是更高层次的独立思考，我认为这对面对生活中的许多事情非常重要。”

　　关于藏族语言和文化的传承，次仁说，他和他的藏族同学在闲暇时间定期开展文化活动，包括藏文书法、舞蹈和阅读，以及举办藏族文化节。次仁现在正在努力学习，对于即将到来的暑假，他计划花更多时间在学习上。“我现在的梦想是将来能在清华大学学习计算机科学，”次仁说。

(责编：牛镛、杨光宇)
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