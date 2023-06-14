新华社北京6月14日电（记者赵文君）市场监管总局、商务部近日联合印发《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》，落实反食品浪费法等法律规定，充分发挥平台企业引领带动作用，增强平台内商户和消费者的文明消费意识，形成厉行节约、反对浪费的良好社会风尚，促进网络餐饮行业规范健康发展。

指导意见明确，引导平台进一步优化协议规则，完善凑单满减机制，落实外卖食品标准，规范平台外卖配送服务。加强平台内商户合规指引，鼓励平台建立商户反浪费档案，引导商户设置小份餐品专区，使用绿色包装，并通过首页显著位置展示、流量扶持等方式加强对商户正向引导。

指导意见指出，鼓励消费者厉行节约，引导平台进一步优化餐品供给结构，优化餐品信息展示，积极推广小份餐品，强化全流程文明点餐提醒，建立健全消费者节约激励机制。加大反食品浪费宣传倡导力度，鼓励平台加强防范外卖食品浪费政策法规宣传解读，上线反食品浪费在线学习课程，通过多种载体印制反食品浪费标语，宣传普及防止食品浪费知识。

指导意见强调，各级市场监管部门、商务主管部门要加强制度供给，强化对平台企业的日常监管和行政指导，推动构建多方参与的防范外卖食品浪费共治格局。

(责编：牛镛、杨光宇)

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