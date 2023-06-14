人民网北京6月14日电 (记者孙博洋）6月8日，市场监管总局召开领导班子主题教育调查研究成果交流会，交流研讨调查研究成果。

据了解，今年3月中央部署在全党大兴调查研究以来，市场监管总局党组高度重视，已开展调研29次，覆盖23个省级地点、43个市级地点、58个县级地点，发现问题27个，研提解决措施46个，成果转化运用15个，形成一批阶段性调研成果。

会议强调，要进一步强化理论武装，坚持运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，不断深化对市场监管改革发展规律的认识，切实在调研中研究新思路、谋划新战略、形成新措施。要进一步推进成果转化，将调研工作同全面贯彻党的二十大精神和做好总局重点工作紧密结合，推动调研成果切实转化为解决突出问题、改进业务工作的具体举措。要进一步完善长效机制，全面总结和巩固好做法、好经验，把调查研究嵌入到总局重大事项的决策程序中，坚持把调查研究作为制定政策的基础、发现问题的手段和推进工作的抓手。要进一步深化主题教育，扎实推动“五个一批”项目、“监管为民”十大专项任务落地见效，推动主题教育取得扎扎实实的效果。

(责编：郭思邈、高雷)

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