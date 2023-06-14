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进一步稳预期提信心激活力——四部门介绍深化营商环境重点领域改革新举措

陈炜伟
2023年06月14日21:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月14日电 题：进一步稳预期提信心激活力——四部门介绍深化营商环境重点领域改革新举措

　　新华社记者陈炜伟

　　近日召开的国务院常务会议，听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报。国务院新闻办公室14日举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委、海关总署、税务总局、市场监管总局相关负责人，介绍了深化营商环境重点领域改革的新举措。

　　今年以来，我国经济运行实现良好开局，但经济恢复的基础尚不稳固。国务院常务会议强调，要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置，进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力。

　　国家发展改革委副秘书长袁达表示，要着力深化市场化改革，充分保障公平竞争。制定《公平竞争审查条例》《招标投标领域公平竞争审查规则》，开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理，启动招标投标领域重点问题专项整治。

　　法治环境是营商环境的重要组成部分。袁达介绍，要着力强化法治化支撑，切实稳定企业预期。完善法治化营商环境顶层设计，加快构建数据知识产权保护规则。此外，要规范涉企行政执法。推进综合监管改革，健全行政裁量权基准制度，防止“任性执法、类案不同罚、过度处罚”等。严禁未经法定程序要求普遍停产停业，杜绝“一刀切”“运动式”执法。

　　在治理违规收费问题方面，市场监管总局登记注册局局长任端平表示，将持续开展涉企违规收费整治，推进长效机制建设，加强公正执法力度，优化监管服务，切实降低企业负担，维护企业合法权益。

　　在优化税收营商环境方面，税务总局纳税服务司司长沈新国说，税务部门将积极运用智能技术，推动便利化办税缴费服务迭代升级，进一步提升税费服务精细化、智能化、个性化水平。将权益性服务贯穿经营主体全生命周期，更好推进办实事、解民忧。

　　在外商投资环境方面，袁达介绍，将研究出台更大力度吸引外资的政策措施，优化公平竞争环境，促进内外资企业务实合作。此外，将研究缩减海南自由贸易港外资准入负面清单等措施。

　　近日，海关总署推出16条优化营商环境新举措。海关总署综合业务司司长吴海平说，将着力抓好各项政策措施的落实，因地制宜出台细化配套举措。同时，巩固深化“海关关长送政策上门”服务，深入企业送政策、听意见、解难题，让企业有更多实实在在的获得感。

(责编：牛镛、杨光宇)
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