国家发展改革委部署全国能源迎峰度夏
2023年06月14日21:35 | 来源：新华网
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新华社北京6月14日电 记者14日获悉，国家发展改革委当天召开全国电视电话会议，安排部署2023年能源迎峰度夏工作。
会议强调，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好迎峰度夏能源电力保供工作，对支撑经济社会高质量发展和保障民生用能至关重要。各地区、各有关企业要认真贯彻落实党中央决策部署，按照国务院要求，统筹发展和安全、当前和长远，围绕能源生产、供应和使用各环节，扎实做好能源保供和能源转型发展各项工作，确保迎峰度夏能源电力平稳有序供应。
(责编：牛镛、杨光宇)
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