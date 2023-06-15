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我国锂矿探明储量大幅增长

王立彬
2023年06月15日08:47 | 来源：新华社
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据新华社北京6月14日电（记者王立彬）自然资源部统计数据显示，2022年度我国锂矿储量同比增加57%，这对我国锂资源供应安全、绿色低碳转型以及新能源汽车发展是一个好消息。

自然资源部14日对外发布2022年度全国矿产资源储量统计显示，全国已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%，锂矿探明储量大幅增加。

自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平在例行新闻发布会上说，锂被誉为绿色能源金属和“白色石油”，广泛应用于储能、化工、医药、冶金、电子工业等领域。随着全球绿色低碳转型和新能源汽车快速发展，锂资源战略地位日益凸显，各国高度关注锂资源供应安全，纷纷将之列入关键矿产目录。2022年度统计数据表明，我国锂矿储量同比上涨57%，其中江西储量超过青海和四川，居全国第一，占全国总量的40%。2022年度全国锂矿储量增量，江西占94.5%。

薄志平说，江西宜春锂矿床类型主要为锂云母型，多为低品位含锂的陶瓷土矿。由于覆盖层薄，多露天方式开采。随着锂云母提锂技术提升，成本大幅下降，同时锂电新能源产业需求上涨，市场开发意愿大幅增强，所以宜春锂矿快速释放供给增量优势明显。随着含锂陶瓷土矿开发利用规模快速增长，长石粉和锂渣大量增长，其科学处置、综合利用成为新能源产业发展需要特别关注和解决的问题。

(责编：王震、陈键)
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