5月全社会用电量同比增长7.4%
2023年06月15日08:49 | 来源：新华社
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新华社北京6月14日电（记者戴小河）国家能源局14日发布的数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。
分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%。城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。
1至5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。分产业看，第一产业用电量456亿千瓦时，同比增长11.6%；第二产业用电量23643亿千瓦时，同比增长4.9%；第三产业用电量6136亿千瓦时，同比增长9.8%。城乡居民生活用电量5090亿千瓦时，同比增长1.1%。
(责编：王震、陈键)
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