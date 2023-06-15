两部门联合印发指导意见防范外卖食品浪费
2023年06月15日08:49 | 来源：新华社
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据新华社北京6月14日电（记者赵文君）市场监管总局、商务部近日联合印发《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用 有效防范外卖食品浪费的指导意见》。
指导意见明确，引导平台进一步优化协议规则，完善凑单满减机制，鼓励平台建立商户反浪费档案，引导商户设置小份餐品专区，使用绿色包装，并通过首页显著位置展示、流量扶持等方式加强对商户正向引导。
指导意见指出，鼓励消费者厉行节约，引导平台进一步优化餐品供给结构，优化餐品信息展示，积极推广小份餐品，强化全流程文明点餐提醒，建立健全消费者节约激励机制。
指导意见强调，各级市场监管部门、商务主管部门要加强制度供给，强化对平台企业的日常监管和行政指导，推动构建多方参与的防范外卖食品浪费共治格局。
(责编：王震、陈键)
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