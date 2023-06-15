人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

纠拔苗砍树“一刀切”的偏，纠得好

张典标
2023年06月15日08:52 | 来源：新华社
小字号

自然资源部6月14日明确要求，坚决防止违法占用耕地、破坏生态和人居环境、侵害群众合法权益等突破红线底线行为，同时巩固退耕还林成果，杜绝不顾农业生产实际，拔苗砍树、填坑平塘等“一刀切”行为。

自然资源部这一明确要求，具有非常强的现实针对性，及时回应了广大农民和社会各界的关切。

耕地是我国最宝贵的资源，关系到14亿人吃饭的头等大事，绝不容有闪失。近年来，中央要求严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，守住了18亿亩耕地红线。

守住保护耕地红线，必须严禁违法占用和擅自调整永久基本农田。保护耕地关键要真落实，而不是账面上、数字上落实。任何脱离实际、不顾农业生产条件和生态环境开垦农田、不顾后期耕作利用的做法，其实质就是在账面上“保护耕地”。而不顾农民意愿，在未与农民或经营者达成一致的情况下强制复垦复耕，采取硬性摊派任务、规定时限的方式，强行统一复垦复耕，简单粗暴、急于求成，其实质就是对群众合法权益的粗暴侵害。

实事求是，从实际出发，具体问题具体分析，是执行好、落实好政策的重要前提。自然资源部明确指出，禁止在25度以上陡坡地、重要水源地15度以上坡地开垦耕地；对于坡度大于15度的区域，原则上不得新立项实施补充耕地项目。主要以抽取地下水方式灌溉的区域，不得实施垦造水田项目；坚决纠正平原占用、山区补充的行为……这些都为因地制宜，妥善实施复垦复耕提供了具体参照，各地务必严格落实。

实施复垦复耕，涉及群众合法经济利益的，更需要妥善处理好各方诉求，有序推进，不能一律“拔苗挖树”“先砍再说”。自然资源部要求，严禁不顾果树处于盛果期、林木处于生长期、鱼塘处于收获季等客观实际，强行拔苗砍树、填坑平塘，体现了对群众利益的尊重，各地同样要严格落实。

落实好耕地保护政策，使其不走样、不变形，要深入基层调查研究，问计于民，避免简单粗暴的“一刀切”。

“一刀切”现象，说到底是形式主义和官僚主义作祟。凡不顾实际、不问实效的表面文章，都应该作为“四风”来纠，都应该切实杜绝。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
税收营商环境持续优化 专家：进一步激发经营主体活力
　　人民网北京6月15日电 （记者车柯蒙 麻潞）6月14日，在国务院政策例行吹风会上，国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，税务部门一直致力于推动市场化、法治化、国际化的税收营商环境建设，今年以来，结合主题教育活动，聚焦经营主体需求，对标国际先进水平，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税收执法监管等综合施策，为高质量发展营造良好的税收营商环境。 近年来，我国税收营商环境不断优化，主要体现在三方面。…
不止煤和醋 看山西经济转型新抓手新机遇
　　气势磅礴的壶口瀑布吸引着来自全国各地的游客打卡。人民网 卢鹏宇 摄 近日，某社交平台上一专场文旅直播把山西推向大众视野。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部