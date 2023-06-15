张典标

自然资源部6月14日明确要求，坚决防止违法占用耕地、破坏生态和人居环境、侵害群众合法权益等突破红线底线行为，同时巩固退耕还林成果，杜绝不顾农业生产实际，拔苗砍树、填坑平塘等“一刀切”行为。

自然资源部这一明确要求，具有非常强的现实针对性，及时回应了广大农民和社会各界的关切。

耕地是我国最宝贵的资源，关系到14亿人吃饭的头等大事，绝不容有闪失。近年来，中央要求严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，守住了18亿亩耕地红线。

守住保护耕地红线，必须严禁违法占用和擅自调整永久基本农田。保护耕地关键要真落实，而不是账面上、数字上落实。任何脱离实际、不顾农业生产条件和生态环境开垦农田、不顾后期耕作利用的做法，其实质就是在账面上“保护耕地”。而不顾农民意愿，在未与农民或经营者达成一致的情况下强制复垦复耕，采取硬性摊派任务、规定时限的方式，强行统一复垦复耕，简单粗暴、急于求成，其实质就是对群众合法权益的粗暴侵害。

实事求是，从实际出发，具体问题具体分析，是执行好、落实好政策的重要前提。自然资源部明确指出，禁止在25度以上陡坡地、重要水源地15度以上坡地开垦耕地；对于坡度大于15度的区域，原则上不得新立项实施补充耕地项目。主要以抽取地下水方式灌溉的区域，不得实施垦造水田项目；坚决纠正平原占用、山区补充的行为……这些都为因地制宜，妥善实施复垦复耕提供了具体参照，各地务必严格落实。

实施复垦复耕，涉及群众合法经济利益的，更需要妥善处理好各方诉求，有序推进，不能一律“拔苗挖树”“先砍再说”。自然资源部要求，严禁不顾果树处于盛果期、林木处于生长期、鱼塘处于收获季等客观实际，强行拔苗砍树、填坑平塘，体现了对群众利益的尊重，各地同样要严格落实。

落实好耕地保护政策，使其不走样、不变形，要深入基层调查研究，问计于民，避免简单粗暴的“一刀切”。

“一刀切”现象，说到底是形式主义和官僚主义作祟。凡不顾实际、不问实效的表面文章，都应该作为“四风”来纠，都应该切实杜绝。

(责编：王震、陈键)

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