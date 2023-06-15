我首次采用高分辨率光学遥感卫星技术实现输电通道公证
2023年06月15日08:57 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者华凌）日前，我国首次使用高分辨率光学遥感卫星技术进行输电通道公证。
据了解，受国网天津市电力公司委托，国网电力空间技术有限公司运用高分辨率卫星遥感技术联合直升机、无人机激光扫描技术，成功完成天津滨桥500千伏双回29.216公里、共计77基杆塔架空输电线路通道环境证据保全公证工作。
由于线路通道分布范围广、地形复杂，以往的人工巡检取证方式难以较好地保全线路周边环境证据，存在作业成本高、效率低、数据不准确的问题，不能及时有效进行输电线路通道数据采集取证，给输电线路的安全稳定运行带来一定隐患。
“为了突破这一难题，国网空间技术公司通过卫星编程、采用国内主流亚米级（0.5米）高分辨率光学遥感卫星协同观测，结合直升机、中大型无人机激光扫描，对500kV滨桥一二线输电通道进行全面监测和公证。”国网电力空间技术有限公司空间技术应用中心主任（技术总监）、数据中心主任杜伟介绍，卫星遥感数据采集无须人工监守，既可节约人力成本，也可减少人为干扰篡改环境的风险；同时，通过卫星遥感手段不仅能及时获取输电通道地表的最新资料，也可回溯历史状态数据。
据了解，直升机、无人机激光扫描技术则具有获取速度快、精度高、抗干扰性强等特点，能够实现输电通道状态三维模型重建，可作为卫星遥感获取输电通道影像数据进行状态公证的有效补充。通过卫星遥感联合直升机、无人机激光扫描技术，实现对输电通道的全方位、大范围、多时段监测和精准数据采集，提高公证数据的准确性和可靠性，有力保证此次输电线路通道环境保全工作顺利实施。
(责编：王震、陈键)
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