原标题：数智治理峰会 | 从“治理”到“智理”，新华三与城市数字化转型的双向奔赴

6月9日，由紫光集团和新华三集团主办的2023 NAVIGATE领航者峰会——数智治理峰会在杭州召开，数百位政府领导、学界领袖、行业专家等数智化转型的先行者相聚，探讨在AIGC等关键技术开启的新变局之下，“数与智能”、“数与治理”、“数与城市”的革新，勾勒未来城市发展的新图景。

数字时代的城市“智理”进化

在经济动能“提质换挡”的关口下，人口结构的变化、数据安全的挑战、AIGC对社会的重建、“管理惯性”的改造，正在社会和城市发展面临的一系列新挑战、新课题。新华三集团高级副总裁、首席数字官兼数字中国研究院院长张鹏表示，在过去，大数据是社会治理的工具、平台和助手，但现在的数字化、智能化本身已经成为了治理的对象和挑战，既是对空间的重构、对要素的重塑，也是对经济的重组和对社会的重建。

“时代的问题要靠时代的方法解决，不能再用工业化的思维、工业化的体系、工业化的方法，来治理数字化、智能化带来的新挑战。”张鹏提出，要推动城市数字化加速从“治理”迈向“智理”，需要从提升三个“力”着手。以“第四视角”提升“数字治理管控力”，打通各部分之间数据，立体化完成治理;用“智能外挂”提升“数字治理创造力”，借助AIGC大模型的技术力量，提供智能化服务，赋能治理能力现代化;接“数字地气”提升“数字治理亲和力”，把握数字治理的尺度、边界与底线，共同推动城市治理现代化发展。

同时，张鹏提出，从“治理”到“智理”，城市建设需要做到六个“最”的思路转变，即数智化认知是最难的建设工程，数智化产业是最新的发展机遇，数智化人才是最大的发展动能，数智化治理是最好的发展环境，数智化改革是最强的保障措施，数智化伙伴是最好的发展助力。

城市数字“智理”的前瞻探索

如是金融研究院院长管清友在峰会上分享了对于数字化助力中国经济与区域发展转型升级的观点和思考。他谈到，中国经济面对着经济增长方式转型换挡的挑战，面对着AIGC等新技术给社会经济发展带来的颠覆性冲击。在这一背景下，未来城市的治理概念不再是“管”字当头，政府迫切需要完成从“管控型”政府向“服务型”政府的转变，搭建数字化治理框架体系，提升城市治理效率，才能充分保障经济发展的行稳致远、加速复苏。

论坛期间，呼和浩特市委常委、副市长张际飞全面分享了呼和浩特智慧城市建设的实践经验与成果。张际飞表示，2020年，呼和浩特在新华三集团的助力下启动“智慧青城”建设，并持续迭代。当前，呼和浩特城市大脑已经集成21个智慧系统，汇集了30多亿条数据，全市政务事项“一网通办”、城市治理“一网统管”不断优化。在“智”理上，聚焦群众“关键小事”，关注城市“细枝末节”，提升城市精细化治理水平;在“慧”民上，围绕“一部手机走青城”建设了“爱青城”APP，推出惠民便民服务事项超170项。

在峰会现场，新华三集团携手《财经》杂志共同打造“数智善治，共探创新之路”专题对话。《财经》杂志副主编、财经区域经济与产业研究院院长王延春与张鹏、管清友一道，就数字化如何解决城市发展痛点问题、如何驱动技术创新与城市发展深度融合，如何协同共治推动城市高质量发展等话题展开深入讨论。

未来，新华三集团将在全面升级的云智原生数字平台之上，构建助力城市从“治理”到“智理”进化的全面能力架构，以前所未有的数智引擎释放城市海量数据的价值。新华三将秉持“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，持续推动“云智原生”的技术升级，坚定不移地与城市携手共进，塑造更加幸福感、获得感、体验感的未来城市。

(责编：董童、李源)

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