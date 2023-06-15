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国家统计局：1—5月份全国固定资产投资增长4.0%

2023年06月15日10:24 |
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人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%。其中，民间固定资产投资101915亿元，同比下降0.1%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.11%。

分产业看，第一产业投资4108亿元，同比增长0.1%；第二产业投资58347亿元，增长8.8%；第三产业投资126360亿元，增长2.0%。

第二产业中，工业投资同比增长8.8%。其中，采矿业投资增长1.5%，制造业投资增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长27.6%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.5%。其中，铁路运输业投资增长16.4%，水利管理业投资增长11.5%，道路运输业投资增长4.4%，公共设施管理业投资增长3.9%。

分地区看，东部地区投资同比增长6.6%，中部地区投资下降2.5%，西部地区投资增长2.2%，东北地区投资增长1.7%。

分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长4.2%，港澳台商企业固定资产投资下降5.2%，外商企业固定资产投资增长5.2%。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)
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