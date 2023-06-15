原标题：上银科创｜科创与金融“双向赋能” 上海银行创新金融服务，滴灌科技创新

上海某医院骨科，一天要接诊三四十名肋骨骨折患者；因肋骨是薄层图像，全扫完有400多幅，这对放射科医生来说，就意味着要连续好几个小时看成千上万幅图像，看片时间一久容易疲劳。而上海联影智能医疗科技有限公司（下称“联影智能”）与医院合作开发的AI阅片系统，解决了这一烦恼，成为医生的另一双“眼睛”。

在科技改变医疗的背后，是上海银行智慧金融的身影。从“无贷户”到“首贷户”到“伙伴客户”，上海银行与联影智能一路相伴。在该行科创金融的助力下，联影智能已完成几十款AI应用研发，贯穿诊疗全流程，同时获得五张NMPA三类证，涵盖呼吸、神经、骨科、放疗四大领域，并参与了多项国家级重大项目。

金融助力 精准医疗“如虎添翼”

上海某医院医学影像科是国家临床重点专科，每年的医学影像检查量约在75万到78万份之间。肋骨骨折的阅片工作一直是令放射科医生头疼的难题。通过联影智能胸部多疾病智能诊断系统，只要将患者的图像传到阅片系统中，屏幕右上角的一个写有“骨折”的小悬浮窗变成了黄色，点击浮窗便进入了AI阅片系统。系统支持多种骨折类型的检出及分类，对肋骨骨折的综合敏感度高达98%以上。

联影智能是联影集团旗下的人工智能公司，是集团在人工智能领域中的重要战略布局。目前已成为一家能够提供多场景、多疾病、全流程、一体化智能解决方案的医疗AI企业，相关产品申请专利超过500件，落地医院千余家。

上海银行自2014年就成为了联影集团的合作银行之一，并给予集团成员企业联影智能一定的授信支持。2021年，在了解到联影智能的资金需求后，上海银行积极响应定制融资方案，积极解决面临的不少难题。一方面由于企业处于初创期，研发投入巨大，短期资金压力较大。另一方面，人工智能产业目前总体上仍处于起步阶段，医疗领域又具备其特殊性。这种情况下，若使用传统授信产品对接客户，银行与企业都将面临较大的压力。

在获悉联影智能的这一融资需求后，上海银行连夜组建“攻坚克难小分队”并与企业开展了多轮充分沟通，最终确定了上海银行创新的5年期研发资金贷款产品方案。从尽调到最终审批、放款，快速高效完成授信流程，给予了总额2.5亿元的授信额度，成为企业“首贷行”，长期限的贷款支持使企业不再为资金所困，专注于技术研发。这也是上海银行首单生命健康创新实验室研发资金贷款，用于支持企业科技创新、研究开发、持续性基础服务、科技成果转化等专项用途。

2022年，基于对行业发展趋势和企业发展前景的看好，上海银行主动提升了授信额度至4.5亿元，用于支持企业研发投入。

科创与金融“双向赋能”

“科技赋能金融，金融反哺科技”。联影智能快速发展的背后，离不开上海银行金融创新的赋能。其中，该行与上海交通大学、张江集团联合成立“生命健康联合创新中心”功不可没。

通过整合三方优势资源，建立“一个专家库，一组特色金融产品，一套线上服务平台”，“生命健康联合创新中心”借助张江集团丰富的科创投资经验、上海交大生物医学工程学院优质项目资源和生命科学领域专业能力，帮助生命健康领域科创类项目获得投融资支持，完成成果转化，实现较好的社会效应和经济效应。这一创新模式在支持联影智能等企业研发资金贷款需求的过程中发挥了重要作用。

上海银行持续贯彻落实“十四五”规划中对“创新驱动”的战略发展要求，加速金融赋能上海本土科创企业发展。持续丰富产品服务体系内涵。加大在上海市三大先导产业、六大重点产业的布局投入，将重点产业推进策略与本市重大建设项目、五个新城建设、长三角一体化发展协同推进。

针对初创期、成长期、成熟期的科创企业推出符合企业全生命周期需求的科创金融产品，上海银行重点推进投贷联动产品创新、建立投资机构合作生态圈。

通过创新专利许可收益权质押融资等模式，该行为科创企业提供知识产权质押融资服务，入选全国首批知识产权质押融资及保险20大典型案例。通过创设科创“投联贷”产品，与各类专业投资机构共同服务优质科创企业；着力开展投贷联动探索，推进“期权宝”认股期权业务，为高成长性企业提供股债融合的金融支持。

上海银行整合政、产、学、研外部资源，与专业机构、科研院校合作，目前已经设立了“集成电路”“生命健康”两个科创金融创新实验室，初步形成针对重点行业的多方合作模式。例如，该行与上交所建立了“人员互聘、业务互通”的交流机制，为拟上市企业提供专业辅导；建立科创及制造业票据等创新产品优势，承销落地全国首单通信制造行业科创票据、全国首单科创资产支持票据。

截至2022年末，上海银行科技型企业贷款余额超千亿，科技型企业贷款客户数增长接近翻番。在上海市产业技术创新促进会发布的“2023年沪上百强硬核科技企业”中，该行服务企业覆盖超过半数。

(责编：董童、李源)

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