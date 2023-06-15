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业界：不断促进符合中国实际的出口管制合规建设

黄盛
2023年06月15日14:54 | 来源：人民网
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6月13日，以“新态势、新应变”为主题的2023年出口管制合规论坛暨公益讲堂在河北省秦皇岛市举办。来自中共中央党史研究室、商务部、海关总署等相关部门的代表，和有关跨国企业、进出口企业、贸易服务企业、律师事务所、会计师事务所、高等院校、研究机构、商会等单位的出口管制合规相关工作人员，通过主旨演讲、实务分享等环节，共同研讨面对世界经济新挑战，如何以新应新、以变应变，不断促进符合中国实际的出口管制合规建设。

 据介绍，本届论坛旨在进一步推动我国出口管制合规建设，搭建出口管制、经济制裁领域政企沟通桥梁和交流平台，帮助跨境贸易企业了解国内外出口管制、经济制裁政策及动向，助力提升出口管制合规管理水平。

论坛期间举办的“出口管制公益讲堂”，为政府相关管理部门的出口管制工作人员及跨境贸易企业的出口管制合规管理人员，提供了更丰富的知识技能培训，搭建了高水平的业务学习交流平台。来自商务部、北京外国语大学、南京海关、北京市金杜律师事务所、北京市环球律师事务所上海分所和朗新一诺（苏州）信息科技有限公司的专家学者进行授课交流，分享工作经验，获得近200名学员的好评。  

学员们纷纷表示，本次论坛暨公益讲堂充分考虑企业实际需求，急企业之所急、想企业之所想，围绕安全与经济、国内外出口管制与供应链政策、企业合规体系建设、热点问题分析等主题，贡献了多场“理论+实践”的互动交流。

据介绍，“出口管制合规论坛暨公益讲堂”由中国海关管理干部学院、中国上市公司协会、中国报关协会等单位共同主办，是继2022年9月成功举办首届后第二次举办。

 

 

(责编：郭思邈、高雷)
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