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建设人与自然和谐共生的现代化 共建美丽赣州

2023年06月15日15:05 | 来源：中国网
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原标题：建设人与自然和谐共生的现代化 共建美丽赣州

第52个世界环境日来临之际，赣州市围绕“建设人与自然和谐共生的现代化”这一主题，连日来，我市各地举办形式多样的活动，引导社会各界自觉践行绿色生活，营造共同参与生态文明建设的良好氛围。

6月5日上午，2023年六五环境日赣州主场活动在赣州经开区举行。市领导何琦、陈水连出席。在活动现场，与会领导和嘉宾上台共同浇灌“生命之源”，“十佳生态示范企业”代表宣读了环保倡议书。现场还为“十佳环保网格员”进行了颁奖，并为生态环境保护教育基地授牌，舞蹈《环保之歌》、歌曲《呵护美丽》、魔术表演《净化之水》、舞蹈《同享一片蓝天》等环保主题节目依次上演，环保知识问答互动小游戏吸引了不少市民踊跃参与，让市民在游戏互动中学习环保知识。

活动启动后，与会人员还前往主题展示区进行参观，并参与“建设人与自然和谐共生的现代化”承诺签名、环保主题宣传、有奖问答、自行车发电体验、环保袋手绘等活动。通过开展一系列丰富精彩的活动，号召广大市民和企业从我做起、从现在做起，共同建设人与自然和谐共生的现代化。

(责编：曹淼、李源)
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