原标题：海尔纳晖新能源参加德国INTERSOLAR展，全球首发家庭智慧能源解决方案

倡导绿色、环保、低碳的生活方式，加快降低碳排放步伐，探索发展绿色低碳的新能源已经是全球经济发展的趋势。如何让家庭实现电能的自发自用，并通过更加智慧的管理系统，让用户可以清晰的看到家里每天产生、消耗、储存的电能，同时进行科学用电管理，实现可持续的节能，成为目前亟待解决的问题。

6月14日，2023年德国慕尼黑太阳能光伏博览会INTERSOLAR Europe在慕尼黑新国际博览中心开幕，吸引了全球超过1700家展商参加。海尔纳晖作为海尔在新能源领域的重要布局，致力于成为分布式智慧能源解决方案的引领者，在INTERSOLAR展会上全球首发家庭智慧能源解决方案，通过软硬件智能化的集成，为海外家庭用户提供集发电、储电、管电、用电、省电、售电于一体的全周期服务，让家庭用电更高效、更智慧、更节能，受到用户和行业客户的青睐。

纳晖家庭智慧能源解决方案以用户需求为出发点和落脚点，为用户提供的全周期家庭用电服务方案。具体来看：

①发电端，匹配发电效率更高、寿命更长的光伏产品方案，用户可通过Nahui Energy APP实时监控光伏的发电状态和效率，如遇发电故障系统自动报警，服务人员主动上门，保障发电效率。

②储电端，匹配极致安全、稳定可靠、安装简易的储能产品方案，并可实时监控电池充电量状态，调整充放电模式，打造零能耗家庭。

③用电端，深度融合家庭用电设备（包括各类家电、充电桩、热泵等），一键实现智慧用电，精细化地管理家庭用电。

④管电端，从发电侧至精细用能侧，负荷用电统一调度、峰谷价差智能协同，实现真正的智能化用电管理。

⑤省电端，云端多场景智能调控，提前规划所有负荷端的用电策略，让整个家庭用电更节能。

⑥售电端，自发自用，余电上网，并网电量、收益可视。

通过硬件加软件的集成，用户不仅能通过APP实现智能调控，还可以根据不同家庭的用电习惯差异形成个性化能源管理方案，让用户享受经济性和生态性共赢的绿色智慧的生活方式。

纳晖家庭智慧能源解决方案的储能产品还具备以下几个优点：一是高安全，通过6重安全防护，达到从被动到主动安全、从软件到物理安全的效果；二是高品质，产品具备高低压、分体一体机全覆盖、模块化易安装等特点，根据用电环境不同，用户可择优配置方案；三是高智慧，通讯模块连接实现物联网化+电网调度接口预留+毫秒级响应，与智慧管理系统相融合。

作为本次参展的中国新能源行业的代表之一，海尔纳晖新能源以用户需求为中心，专注于提供更加智慧的场景方案，让用户体验到全程无忧的服务。海尔纳晖新能源不断致力于推动绿色低碳可持续发展，积极促进全球能源结构向绿色清洁可再生能源转型，为构建清洁低碳的能源体系贡献中国智慧和中国方案。

(责编：董童、李源)

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