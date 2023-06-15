原标题：探索海克斯康以质量为核心的特色智能制造赋能之路

当前，深入推进新型工业化，加快建设质量强国和制造强国，推进制造业高端化、智能化、绿色化发展，已经成为中国式现代化建设开局起步的重要基础。标杆智能制造企业的实践经验，对于其他制造企业推进数字化转型与智能制造，建设智能工厂，具有重要的示范和参考意义。

近日，由机械工业信息研究院《智能制造》杂志特别策划推出的“走进数智标杆”系列探访调研活动第一站走进了海克斯康，携手行业专家及媒体深度探访调研海克斯康青岛双智赋能中心及全球最大三坐标测量机生产基地。

值得关注的是，基于海克斯康集团的区域化政策，海克斯康中国推出的Glocal战略，即Global+Local，打造国际化+本地化的战略，致力于引进世界顶级的先进的制造技术，将海克斯康集团的技术引入国内，落地本土化，形成本地IP，真正赋能中国企业。

据悉，本次探访调研的海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司是海克斯康集团的核心成员，重点聚焦精密检测设备和工业软件的生产和研发。除青岛总部外，海克斯康在全国下设22个方案中心，拥有遍及全国各地的销售网络及售后服务网络，提供面向26个行业的产品解决方案，海克斯康在硬件、软件以及制造智能技术解决方案领域拥有完善的研发、工程、制造和应用体系，并成功通过CNAS实验室国家认可证书。

通过实地参观、场景体验、专家讲解、工厂探访和深度探讨交流，专家及媒体记者不仅身临其境了解了工业软件与高精度智能装备领域的标杆技术与实践成果，同时也对海克斯康以质量为核心的智能制造整体解决方案的全场景能力有了更深层次的认知。

作为本次“走进数智标杆”活动的重要环节，当天，以“数智化转型”为主题的圆桌论坛在海克斯康举办，专家们共同围绕“新型工业化的新要求、高质量智能制造技术壁垒以及智能制造生态系统等方向展开深度探讨，并结合探访调研感受及具体实践，为制造业高质量建设建言献策。

值得关注的是，海克斯康作为山东省精密仪器仪表行业的链主企业，产业链和供应链的本土化也是海克斯康重点关注的方向，海克斯康依托产业链实现强链和补链，推进高端测量设备的上下游及核心零部件本土化，联合产业上下游着力打造智能制造生态系统。

海克斯康制造智能大中华区执行总裁郝健表示，海克斯康在工业软件领域拥有众多全球细分领域知名技术品牌，凭借强大的技术能力与根植中国制造业30余年丰富的应用经验，正在努力打造中国本土化的智能制造与解决方案，不断强化工业软件和工业互联网发展基石。未来，海克斯康将围绕“双智战略”，打造数字化智慧未来，驱动智慧引擎，共赴智慧未来，为用户及合作伙伴打造一个可持续发展的智能生态环境。

“走进数智标杆”系列探访调研活动从聚焦基础软件和高端装备启程，未来主办方将携手合作伙伴，持续带领行业专家及媒体记者走进数智转型一线，深入核心工业场景，探索并见证中国智能制造创新之路，助力打造制造业“智改数转”样板，讲好中国智造升级故事。

(责编：董童、李源)

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