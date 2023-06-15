人民网北京6月15日电 （记者车柯蒙、麻潞）6月15日，工业和信息化部举行“第十八届中国国际中小企业博览会和第二届中小企业国际合作高峰论坛”新闻发布会。据介绍，由工业和信息化部、国家市场监督管理总局、广东省人民政府联合主办的第十八届中国国际中小企业博览会和第二届中小企业国际合作高峰论坛，将于6月26日至30日在广州市举办，邀请越南工贸部和联合国工业发展组织担任主宾方，举办相关展览和论坛活动。其中，论坛包括1场主论坛、1场平行论坛、6场分论坛和6场主题活动，并将解读一系列政策、发布一批报告、签约一批合作、形成一批成果，为世界各国中小企业搭建一个展示、交易、交流、合作的平台。

工业和信息化部副部长徐晓兰在发布会中表示，当前，全球经济复苏仍呈现不稳定不平衡态势，中小企业占全球企业数量的90%以上，是推动世界经济复苏的重要力量，在增加就业、拉动经济增长、推动科技创新、促进社会发展等方面发挥着不可替代的作用，支持中小企业发展已经成为各国政府的共识。去年11月，促进中小企业专精特新发展的中国倡议被写入2022年亚太经合组织领导人宣言。今年6月27日，是第7个联合国“中小微企业日”，本届中博会和高峰论坛选择在6月27日这天开幕，旨在推进中小企业国际交流合作，共促中小企业高质量发展。

据介绍，本届展会，将聚焦当前中小企业发展面临的实际需求，解读即将印发的《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》，启动“数字化赋能”“科技成果赋智”“质量标准品牌赋值”中小企业的“三赋”专项行动全国行，同时，还组织国家中小企业基金与新增子基金签约、广东省链主企业与专精特新中小企业签约等。

针对人民网记者提出的“广大中小企业报名参展反响如何，目前各项筹备工作进展情况如何？”等问题，广东省人民政府副省长吕玉印表示，今年是在疫情后中博会首次恢复线下办展，国内外中小企业，特别是制造业中小企业参展参会热情高涨，目前8万平方米的展览计划已完成招展任务，合计展位数约3200个（其中，境内展位数约2500个、境外展位数约700个），境内参展企业约1600家，境外参展企业约300家。

境内参展方面，全国31个省（区、市）、5个计划单列市和新疆生产建设兵团已全部确定组团参展，各省区市将组织制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业参展参会。工业互联网展区、融通创新展区、未来产业展区、老字号企业展区4个专业展组展进展顺利，华为、富士康等“双跨平台”，中国电信、中国移动、中国联通、广汽集团、长安汽车等知名企业确认参展。

境外参展方面，参展国家数和参展规模均超过上届。截至目前，包括越南、联合国工业发展组织、德国、希腊、加拿大、巴西、新西兰、泰国、伊朗、埃及、中国香港、中国澳门和中国台湾等约40个国家、地区和国际组织已确认参展。主宾国越南高度重视本届中博会，展区面积达3000平方米，将组织超200人的代表团赴华参展参会，并举办一系列经贸对接和推介活动；境外展区总面积15000平方米，比上届增长50%，参展行业集中在智能制造、食品、消费品、时尚服饰、工艺礼品等。

活动组织方面，第二届中小企业国际合作高峰论坛将举办主论坛、平行论坛（亚太经合组织专精特新中小企业国际合作论坛），以及围绕产业链合作、产业集群、数字化转型、投融资、可持续发展、商业秘密保护等议题举办多场分论坛。此外，中博会和高峰论坛相互赋能、深度融合，将配套举办2023年“中小微企业日”活动、大中小企业融通对接、知识产权保护与中小企业高质量发展、科技成果赋智中小企业发展对接、中小企业跨境撮合对接、中非中小企业制造业对接等活动。

(责编：郭思邈、高雷)

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