黄盛

作为一把“双刃剑”，金融科技正在深刻改变着金融服务的方式和业态，既促进了经济金融发展，也衍生出潜在风险和问题，给金融创新、金融监管和金融安全带来新的挑战。如何在推动金融科技高质量发展的同时，兼顾金融安全？数据这一新的市场要素在维护金融安全方面应该如何发挥作用？

在近日2023清华五道口全球金融论坛——广州峰会上，清华大学五道口金融学院党委委员、金融发展与监管科技研究中心副主任、《清华金融评论》执行主编张伟，平安银行金融科技部零售研发中心总经理兼基础零售事业部联席总裁储量，易方达基金董事总经理、金融科技执委会委员、系统研发中心总经理唐永鹏，顺德农商银行首席信息官蔡凌玮就数字金融发展与金融安全进行了研讨。

“场景-数据-技术三位一体是数字金融强健发展的‘金钥匙’。”张伟认为，金融数字化是历史的必然，技术始终是推动金融革新的第一动力；数字技术是一把“双刃剑”，既提升效能，又增加风险，但最终会成为推动金融发展的一把好剑。此外，数字化转型是一个系统工程，金融机构应培育数字基因，从底层重构业务逻辑，但并非所有金融机构都能进行金融数字化，有金融机构可通过自身发展实现转型，大部分金融机构需要通过与技术公司合作实现转型。

唐永鹏表示，对于公募基金这样的准数字原生行业来说，新业务和新技术驱动产生新的转型升级需求。人工智能、大数据等技术的运用，为整个行业持续高质量发展提供了源源不断的新动力。过去10多年里，头部公募基金在科技研发上持续高强度投入，逐步地构筑起数字化能力的“护城河”。

“新技术带来新风险，创新要以安全为保障。”蔡凌玮认为，银行有许多业务创新方法，比如可以把政府、银行、互联网、企业端在线采集的数据进行技术融合，就能形成对一家企业的当前健康状况以及未来还款能力的判断。她期望通过对头部企业进行研究、调研、行业分析，形成产业标准，并扩展去衡量同类企业乃至其他类别企业完整的风险控制能力。

也有业内人士认为，金融服务产品的创新也面临着数据安全问题，所以发展金融科技应聚焦业务安全和技术安全两条线，同步推动整体的管控原则、数据安全分级，做到最小授权，确定信息分级管理方法得当。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经