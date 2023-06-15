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2023工业互联网大会在苏州开幕 产业规模已超1.2万亿元

2023年06月15日16:40 | 来源：人民网
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人民网苏州6月15日 （记者任妍）6月15日，以“数实融合 数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题的2023工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。开幕式上，工业和信息化部党组成员、副部长张云明表示，工业互联网是第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。要全面贯彻落实党的二十大战略部署，推动工业互联网高质量发展。

张云明指出，要坚持战略引导，优化完善新时期工业互联网创新发展政策体系，研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见；同时，要坚持问题导向，着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点，加快构建技术体系、标准体系、产品体系，化“点”为珠、串珠成链。此外，要坚持需求牵引，加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系，营造企业闯、资本投、市场用的良好局面。

会议指出，新时代十年来，我国探索出一条具有中国特色的工业互联网发展道路，形成了“中央举旗定向、政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展”的中国模式，构建了“巩固、提升、创新相并行”的中国方案，打造了“5G+工业互联网”、5G工厂等中国品牌，工业互联网从无到有、从小到大，产业规模已经超过1.2万亿元。

据介绍，新一代信息通信技术推动企业内外网络不断改进升级，标识解析体系全面建成，跨行业跨领域平台达到28家，安全技术服务体系日益完善。工业互联网融入45个国民经济大类，“5G+工业互联网”在千行百业落地并向生产核心环节延伸。众多行业的中央企业、大型民营企业带动产业链上下游联动发展，中小企业创新活跃，工业互联网产业联盟成为工业互联网领域全球最大生态合作载体。

大会期间，还举办了工业互联网战略咨询专家委员会换届会议，张云明副部长、赵志国总工程师为第二届工业互联网战略咨询专家委员会主任、副主任及委员代表颁发了聘书。同时，大会发布了首批20家5G工厂示范标杆，覆盖电子信息、装备制造、原材料、消费品等重点行业。

 

(责编：郭思邈、高雷)
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