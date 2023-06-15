人民网北京6月15日电 （焦磊）商务部新闻发言人束珏婷6月15日在商务部例行发布会上表示，整体看，今年中国出口面临的挑战和机遇并存。

从挑战看，出口面临较大外需压力。世贸组织预计，今年全球货物贸易量增长1.7%，明显低于过去12年2.6%的平均水平。主要发达经济体通胀仍然较高，持续加息抑制了投资和消费需求，进口连续数月同比下降，受此影响，韩国、印度、越南、中国台湾地区近几月出口都出现了明显降幅。

从机遇看，中国出口市场更多元、产品更多样、业态更丰富，特别是广大外贸主体开拓创新，积极应对国际需求变化，努力培育竞争新优势，展现出较强韧性。

束珏婷表示，目前商务部正会同各地方、各相关部门，全力落实推动外贸稳规模、优结构的政策措施，重点做好以下四方面工作：

一是强化贸易促进，加大对外贸企业参加各类境外展会的支持。持续推动企业和商务人员往来畅通。办好第一百三十四届广交会、第六届进博会等重点展会。

二是优化经营环境，加大对外贸企业的融资等金融支持，进一步提升通关便利化水平。

三是促进创新发展，积极发展跨境电商+产业贷模式，带动跨境电商B2B出口。

四是用好自贸协议，推进高水平实施RCEP，提高公共服务水平，组织面向自贸伙伴的贸促活动，提高自贸协定综合利用率。

此外，商务部还将持续跟踪了解外贸企业和行业面临的困难挑战和诉求建议，继续帮助企业降本增效，促进稳定发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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