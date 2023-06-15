人民网北京6月15日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，6月14日，中央气象台发布今年首个高温黄色预警：北方高温天气强势来袭，多地出现37℃以上高温天气，西北地区局地气温突破40℃。中央气象台首席预报员张芳华表示，此轮高温过程从6月13日开始逐渐发展，预计15日至16日将达到此次过程的最强阶段。

中央气象台预计，6月15日至17日，华北东部、黄淮及辽宁、内蒙古东南部等地有35℃以上高温天气，其中，京津冀、河南中北部、山东中西部、安徽北部以及内蒙古东南部、辽宁西部等地部分地区日最高气温达37℃至39℃，局地可达40℃以上；18日以后，高温影响范围将明显减小，强度减弱。

“前几日，华北地区位于东北冷涡后部，经常会有小股弱冷空气‘扫’下来，带来‘天高云淡’甚至‘凉风习习’的感觉。”张芳华说，如今随着东北冷涡移出我国，未来三天华北黄淮等地主要受到暖性高压脊影响，高温天气随之而来。

张芳华介绍，在暖性高压脊控制下，华北黄淮地区将盛行下沉气流，且天空云量较少。受下沉增温、辐射增温等作用的共同影响，气温将明显上升。此外，上述地区白天相对湿度较小，也利于气温的升高；加之华北特殊地形影响，在太行山东麓的河北中部地区最高气温可达40℃。

这轮高温过程有何特点？张芳华认为，此次高温过程具有影响范围广、发展快、强度强的特点，高温持续时间在3天左右。由于相对湿度较小，公众还会有干热、晴晒的感觉。预计6月15日至16日，华北、黄淮等地的高温影响范围和强度最大。“届时，华北、黄淮及内蒙古东南部、辽宁等地最高气温将较常年同期（6月中旬）明显偏高，部分地区接近历史同期极值。”

张芳华提醒，北方地区“暑气大涨”，天气炎热，华北、黄淮及辽宁、内蒙古等地有高温灾害中高风险，用电和能源需求较高，户外活动有发生中暑或热射病的风险。老人、小孩或体质较弱的人群应尽量避免午后高温时段外出，同时注意避暑防晒，做好补水降温。

此外，受持续高温影响，新疆冬小麦有干热风中高风险。新疆还需防范高温融雪可能导致的中小河流洪水。据水利部监测，6月13日8时至14日8时，受高温融雪影响，新疆伊犁河支流哈什河、喀什噶尔河上游支流克孜河发生超警戒流量洪水。

“预计15日起新疆高温天气有所减弱，但18日至21日高温又将再次发展，局地可达42℃以上，新疆西北部喀什河、阔布河、开都河需防范超警戒水位气象风险。”张芳华说。（实习生宋嘉琦对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、高雷)

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