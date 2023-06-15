人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

专家解读2023年首个高温黄色预警：15日至16日为最强阶段

2023年06月15日18:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月15日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，6月14日，中央气象台发布今年首个高温黄色预警：北方高温天气强势来袭，多地出现37℃以上高温天气，西北地区局地气温突破40℃。中央气象台首席预报员张芳华表示，此轮高温过程从6月13日开始逐渐发展，预计15日至16日将达到此次过程的最强阶段。

中央气象台预计，6月15日至17日，华北东部、黄淮及辽宁、内蒙古东南部等地有35℃以上高温天气，其中，京津冀、河南中北部、山东中西部、安徽北部以及内蒙古东南部、辽宁西部等地部分地区日最高气温达37℃至39℃，局地可达40℃以上；18日以后，高温影响范围将明显减小，强度减弱。

“前几日，华北地区位于东北冷涡后部，经常会有小股弱冷空气‘扫’下来，带来‘天高云淡’甚至‘凉风习习’的感觉。”张芳华说，如今随着东北冷涡移出我国，未来三天华北黄淮等地主要受到暖性高压脊影响，高温天气随之而来。

张芳华介绍，在暖性高压脊控制下，华北黄淮地区将盛行下沉气流，且天空云量较少。受下沉增温、辐射增温等作用的共同影响，气温将明显上升。此外，上述地区白天相对湿度较小，也利于气温的升高；加之华北特殊地形影响，在太行山东麓的河北中部地区最高气温可达40℃。

这轮高温过程有何特点？张芳华认为，此次高温过程具有影响范围广、发展快、强度强的特点，高温持续时间在3天左右。由于相对湿度较小，公众还会有干热、晴晒的感觉。预计6月15日至16日，华北、黄淮等地的高温影响范围和强度最大。“届时，华北、黄淮及内蒙古东南部、辽宁等地最高气温将较常年同期（6月中旬）明显偏高，部分地区接近历史同期极值。”

张芳华提醒，北方地区“暑气大涨”，天气炎热，华北、黄淮及辽宁、内蒙古等地有高温灾害中高风险，用电和能源需求较高，户外活动有发生中暑或热射病的风险。老人、小孩或体质较弱的人群应尽量避免午后高温时段外出，同时注意避暑防晒，做好补水降温。

此外，受持续高温影响，新疆冬小麦有干热风中高风险。新疆还需防范高温融雪可能导致的中小河流洪水。据水利部监测，6月13日8时至14日8时，受高温融雪影响，新疆伊犁河支流哈什河、喀什噶尔河上游支流克孜河发生超警戒流量洪水。

“预计15日起新疆高温天气有所减弱，但18日至21日高温又将再次发展，局地可达42℃以上，新疆西北部喀什河、阔布河、开都河需防范超警戒水位气象风险。”张芳华说。（实习生宋嘉琦对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局为盲盒经营划红线 不得向未满8周岁未成年人销售
　　人民网北京6月15日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》（以下简称《指引》），为盲盒经营划出红线，推动盲盒经营者加强合规治理。 近年来，盲盒相关产品受到不少年轻消费者青睐，引发社会广泛关注。…
上合示范区中欧班列单月开行量首破百列
　　人民网北京6月15日电 （记者王震）据海关总署消息，5月份，青岛海关共监管上合示范区到发中欧班列101列，同比增长42.3%，创单月开行量历史新高。其中去程班列51列、回程班列50列，回程占比近50%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部